Storsatsning på ny kran till hamnen i Vasa: ”Den här ska fördubbla kapaciteten”

Hamnen i Vasa har fått en ny lyftkran för sju miljoner euro. Enligt operatören Blomberg Stevedoring är kranen en av Norra Östersjöns största.

Det handlar om en Liebherr LHM 600, tillverkad i Rostock. Kranen har transporterats på en pråm från Tyskland upp till Vasa.

Kranen har en lyftkapacitet på 208 ton, vilket enligt uppgift gör den till en av de största hamnkranarna i Finland och även i Norra Östersjön.

Trafiken ökar

Vd Bernt Björkholm på Blomberg Stevedoring säger att man gjorde investeringen för att man ser att trafiken i hamnen i Vasa växer.

– Den här ska fördubbla kapaciteten i Vasa hamn, säger Björkholm.

I och med den nya kranen har man nu totalt tre stycken tunga kranar i Vasa hamn.

Den nya kranen kommer att betjäna särskilt den tunga industrin och användas bland annat till att lyfta vindkraftskomponenter.

– Nu kan vi lyfta betydligt större bördor än tidigare. Och det som vi tidigare lyft med tandemlyft kan vi nu lyfta med en enda maskin.

Bernt Björkholm.

Och vad gäller just vindkraftskomponenterna så har de hittills krävt bägge kranar, under ett par–tre dygn. Nu har man en tredje kran som kan syssla med annat under tiden.

En investering på sju miljoner är inte något man gör lättvindigt.

– Det är en långsiktig kalkyl, säger Björkholm.

En stor kran, helt klart. Men hur stor?

– Vi känner inte till att det skulle finnas en motsvarande i Finland, inte heller på den svenska sidan. Vi vet att det finns motsvarande i Danmark och i norra Tyskland.

I onsdags meddelade också hamnen i Jakobstad att man skaffat en ny kran, en Liebherr som kan lyfta upp till 140 ton. Det gör Jakobstads hamn mer konkurrenskraftig med tanke på olika transporttyper, och inte minst lyftarbeten som är anknutna till vindkraftverk.