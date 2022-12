Hongkong siktar på att öppna gränsen till Kina i mitten av januari – smittspridningen i landet väcker många frågor

I USA har vinterstormen, som härjar i de östra och centrala delarna av landet, orsakat trafikkaos och elavbrott.

Någon slags vädervarning gäller för omkring 240 miljoner amerikaner Mer än en miljon uppges vara strömlösa.

Hittills har ovädret orsakat mer än fem dödsfall, rapporterar Reuters.

Enligt webbplatsen FlightAware, som övervakar flygtrafiken, har över 5 700 flyg redan ställts in i USA på fredagen.

Enligt New York Times är detta det största antalet avbokningar under en dag på hela året. Över tusen av lördagens flyg har redan ställts in.

Också järnvägsbolaget Amtrak har ställt in dussintals tåg, och vädret har orsakat långa förseningar i trafiken. Myndigheter i Indiana, Michigan, New York och Ohio uppmanade bilister att undvika onödiga resor.

Källor: Reuters, AFP, STT