Dödssiffran efter vinterstormen i USA uppe i över 30: ”Som i en krigszon”

Över 30 personer har omkommit i USA till följd av vinterstormen som drog in över stora delar av Nordamerika till julen.

Uppgifterna om det exakta dödstalet varierar och myndigheterna befarar att dödsoffren kommer att bli fler.

Värst drabbad just nu är delstaten New York.

I Buffalo i delstatens västra del har vinden skapat 2,5 meter höga snödrivor och stora delar av staden var som utan el på juldagen. Dessutom väntades åtminstone en halv meter snö till falla under natten till måndag.

– Situationen är som i en krigszon. Bilarna vid vägkanterna är en chockerande syn, sa New Yorks guvernör Kathy Hochul.

Hon kallade stormen för en episk, en gång i livet-katastrof.

Hochul har också bett att de federala myndigheterna utlyser katastroftillstånd i New York, något Bidenadministrationen ska ha gått med på.

Att just Buffaloområdet har fått så mycket snö beror på att det ligger nära de stora sjöarna. Då kalla luftmassor rör sig över det varmare sjövattnet bildas tung snö.

Bara i Buffalo har 13 personer dött till följd av ovädret, och dödstalet väntas stiga enligt lokala myndigheter. Dödsoffer har bland annat hittats instängda i sina bilar och ihjälfrusna i snödrivor.

Räddningsenheter har också svårt att nå fram till de värst drabbade områdena, och många plogbilar har själva kört fast i snön.

Minusgrader i hela USA

Det är inte bara landets östra delar som har drabbats av svårt vinterväder. Under julen har det varit minusgrader i 48 amerikanska delstater.

Stormrelaterade dödsfall har förutom i New York också rapporterats i åtminstone Kentucky, Ohio, Missouri, Tennessee, Kansas och Colorado.

Under söndagen ställdes 2 400 flyg in i USA. Sammanlagt var över tiotusen flyg inställda under helgen, enligt webbplatsen Flightaware.com.

1 min Vinterstormen i USA - Spela upp på Arenan

Fyra döda i bussolycka i Kanada

I västra Kanada omkom fyra personer och tiotals skadades i en bussolycka på lördagskvällen.

Enligt myndigheterna berodde olyckan sannolikt på mycket hala vägförhållanden på olycksplatsen i British Columbia, 300 kilometer öster om Vancouver. 53 personer vårdades på sjukhus efter olyckan.

Också Kanada har drabbats av svårt vinterväder under julhelgen.

Premiärminister Justin Trudeau uppmanade på lördagen befolkningen att stanna inomhus och i säkerhet. Han bad också alla kanadensare kontrollera att grannar och vänner har det bra, och om de behöver hjälp.

Källor: Reuters, AFP