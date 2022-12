Minst 57 människor döda i monsterstorm i USA – häftigaste vinterstormen på ett halvt sekel

Åtminstone 57 människor har dött i en vinterstorm i USA under julhelgen, de flesta dödsoffren har påträffats i staden Buffalo. En del människor har fastnat i sina bilar i flera dagar.

Monsterstormen har dragit in över delstaten New York under julhelgen, en del områden har fått ett snötäcke på över en meter.

Stormen sägs vara en av de värsta genom tiderna, och den jämförs med den storm som drabbade samma område i januari 1977. Enligt lokala myndigheter var den här stormen ändå mer intensiv än den för nästan 50 år sedan.

Bildtext Det värsta väntas vara över då vinterstormen nu drar söderut. Bild: EPA-EFE snöstormar,vinterstormar,Buffalo,USA,New York (delstaten)

– Det var helt förfärligt, och det var förfärligt i 24 timmar i ett sträck, säger Mark Poloncarz, som är administrativ chef för området Erie County.

Enligt Poloncarz varade den häftiga snöstormen i nästan 38 timmar.

– Ingen trodde att vi någonsin skulle se en snöstorm värre än den som slog till 1977. Men det gjorde vi den här veckan, sa delstaten New Yorks guvernör, Kathy Hochul som var 18 år 1977.

Hochul påpekade samtidigt att stormar som tidigare uppfattats som historiska, sannolikt nu kommer att bli vanligare i och med klimatförändringen.

Minst 28 människor döda i Buffalo

Också räddnings- och bärgningsfordon som skickats ut för att hjälpa nödställda har fastnat i snön och i staden Buffalo var det omöjligt att alls ta sig fram. Under måndagen förbättrades väderförhållandena ändå, vilket underlättade arbetet för räddningspersonalen.

I Buffalo har också flest dödsfall noterats, minst 28 människor har omkommit där i samband med snöstormen. Fjorton har hittats ute i stormen medan tre frusit ihjäl i sina bilar.

– Polisen i Buffalo har utfört hundratals räddningsoperationer och tagit hand om strandade bilister. Räddningsarbetare har räddat livet på flera människor som fastnat i sina bilar, säger Buffalos borgmästare Byron Brown.

Enligt Brown sker stormar som den här bara en gång per generation.

Bildtext Räddningsarbetare och frivilliga röjde upp gatorna i Buffalo. Bild: EPA-EFE snöstormar,vinterstormar,Buffalo,USA,New York (delstaten)

Hundratals fordon har lämnats i snödrivor och räddningsarbetare har knackat på dörrarna till alla bilar för att se till att ingen var i nöd.

Kathy Hochul, betonade att det är viktigt att alla följer lokala och federala körförbud i området. I flera städer rådde körförbud ännu under natten till tisdag.

– Det är fortfarande farligt att vara ute, sa Hochul under måndagen.

Det värsta sägs nu vara över, men lokalt kan stora mängder snö ännu falla. I bland annat Erie County väntas omkring 20 centimeter snö under tisdagen.

I Buffalo är många vägar ännu oplogade och fokuset ligger nu på att försöka se till att ambulanser och andra räddningsfordon kan ta sig fram.

USA:s president Joe Biden erbjuder federalt stöd till delstaten New York och dem som drabbats svårast av helgens snöstorm.

Flygtrafiken är i kaos

New York har alltså drabbats värst, men stora delar av USA påverkades av det ovanligt vintriga vädret. Under fredagen varnades det för dåligt väglag och snöfall i två tredjedelar av landet.

Stormrelaterade dödsfall har förutom i New York också rapporterats i åtminstone Kentucky, Ohio, Missouri, Tennessee, Kansas och Colorado.

Bildtext Räddningsarbetare har haft svårt att nå de värst drabbade delarna av Buffalo. Bild: EPA-EFE snöstormar,vinterstormar,Buffalo,USA,New York (delstaten)

I delstaten Maine var 17 000 hushåll och företag utan el ännu på måndag eftermiddag. På måndag kväll var 11 000 hushåll i Erie County utan el.

Under julen har det varit minusgrader i 48 amerikanska delstater.

Också jultrafiken har påverkats ordentligt av den så kallade monsterstormen.

Mer än 3800 flygturer har helt inhiberats på grund av snöstormen, medan över 7000 flyg är försenade. Buffalos flygplats väntas vara stängd åtminstone till onsdag morgon.

Många amerikaner har blivit strandade på flygplatser under julhelgen, en del har inte kommit iväg på sina resor.

Minst 57 människor döda i monsterstorm i USA – häftigaste vinterstormen på ett halvt sekel Åtminstone 57 människor döda i snöstorm.

Källor: Reuters, New York Times, CNN, CNBC.