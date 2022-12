Elpriserna sjunker kraftigt fram mot slutet av året – redan under julfirandet har priskurvan pekat neråt

Tack vare gynnsamma väderförhållanden var elen relativt billig i Finland under julhelgen. Framtidsprognosen ser inte heller så pjåkig ut inför resten av året.

– Vädret blir ganska milt och blåsigt, så vi behöver inte oroa oss för tillgången på el, säger Juha Keski-Karhu som är vd för elförsäljningsbolaget Väre.

Keski-Karhu förutspår att elen kommer att kosta i genomsnitt tio cent per kilowattimme på onsdag, men att den sedan blir mycket billigare under slutet av året.

– Under de kommande fyra dagarna kommer genomsnittspriset att vara mindre än två cent per kilowattimme per dag. Den andra januari blir priserna mer bekanta – den första veckan nästa år kommer vi att ha ett genomsnittligt dagspris på 10–15 cent per dag, säger Karhu.

Keski-Karhu baserar sin uppskattning på Väres egna erfarenheter och insikter och på olika analyser.

Elförsörjningsbolaget Lumme Energia förutspår i sin pinfärska granskning att börspriset på el mycket väl kan sjunka i slutet av veckan. Lumme förutspår att elen den här veckan har ett genomsnittligt spotpris på fem till tio cent per kilowattimme, exklusive moms.

Bildtext På julafton och juldagen pendlade det skattefria dagliga marknadspriset på el mellan åtta och nio cent per kilowattimme. På annandag jul sjönk priset till 3,5 cent. Bild: Samuli Holopainen / Yle Åbo,Åbo domkyrka,julgranar

Olkiluoto 3 och milt väder hjälper

Att elpriserna förblir rimliga under slutet av året och början av nästa år beror på att väderprognoserna lovar varmare och regnigare väder än normalt. Vindkraften förväntas också vara riklig i de nordiska länderna.

I dag ska kärnkraftsverket Olkiluotos tredje reaktor börja provköras för en testperiod på 11 dagar. Under testperioden kommer Olkiluoto 3 att generera varierande mängder el till den nationella marknaden. Det här kommer också att påverka elpriserna.

– Elförsörjningssituationen ser bra ut under mellandagarna, säger Maarit Uusitalo som är kontrollchef vid stamnätsbolaget Fingrid.

Finländarna får beröm

Den minskade elförbrukning som Finland såg under hösten har återspeglats i elförbrukningen under julhelgen. Den sammanlagda elförbrukningen i Finland på julafton, juldagen och annandag jul har varit 681 gigawattimmar, vilket är nästan en femtedel mindre än för ett år sedan.

Den här skillnaden beror inte på temperaturförändringar, eftersom julhelgens väder har sett ganska likadant ut som för ett år sedan.

Fingrid, som ansvarar för elförsörjningen, berömmer därför finländarna.

– Man har använt el på ett mycket ansvarsfullt sätt. Det har inte funnits några problem och det har funnits gott om elektricitet, säger Maarit Uusitalo.

Finland har inte riktigt nått till samma energibesparing som under julen för två år sedan. Det beror antagligen på pandemin.

– Elförbrukningen kan ha varit låg 2020 på grund av pandemin. I december 2021 har förbrukningen varit tillbaka på normal nivå igen, säger Uusitalo.

Elförbrukningen i Finland under julafton, juldagen och annandag jul, angivet i gigawattimmar. År 2020: 661 GWh, år 2021: 839 GWh, år 2022: 681 GWh. År GWh Elförbrukningen under julhelgen 2020–2022 Elförbrukningen i Finland under julafton, juldagen och annandag jul, angivet i ​ gigawattimmar. | Källa: Fingrid 661 839 681 2020 2021 2022 0 250 500 750 1000

Lägsta elförbrukningen på julafton

Under julhelgen var elförbrukningen som längst – trots julskinka, matlagning och julbastu – på julafton. Elförbrukningen var som högst på annandag jul.

Det kan enligt Uusitalo bero på att affärer och arbetsplatser i större utsträckning håller öppet på annandag jul är på julafton.

Enligt henne har elförbrukningen under julhelgen varierat beroende på tidpunkt. Den högsta elförbrukningen inföll klockan 17–19 på juldagen och annandag jul och den lägsta mellan 03-04 på morgonen.

– Elförbrukningssiffrorna brukar vara låga vid jul. I år har elförbrukningen varit tusentals megawattimmar lägre än vad finländarna konsumerar på en vardag, säger Uusitalo.

Artikeln är en översatt version av Yle Uutisets Sähkö halvennee roimasti vuoden loppuun saakka – hinta laski sopivasti jo joulusaunoille av Pekka Pantsu. Översättningen är gjord av Belén Weckström.