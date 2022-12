”Man behöver vara experimentell för att våga sig ut på liknande hårdrocksäventyr” – One Desire live with The Shadow Orchestra nu på Yle Arenan

Sommaren 2022 uppträdde One Desire tillsammans med the Shadow Orchestra på festivalen Kvarkenfest i Vasa. Spelningen dokumenterades och blev till den musikaliska konsertfilmen One Desire live with The Shadow Orchestra.

Musikern, producenten och kompositören Jimmy Westerlund - som också själv är gitarrist i One Desire - har producerat och regisserat filmen tillsammans med klipparen Joel Korhonen.

Idén till att göra en liveinspelning föddes under vårvintern 2022. Westerlund berättar att det egentligen var skivbolaget som ville att One Desire skulle göra ett live-album till, men Westerlund efterlyste en ny och annorlunda vinkling.

Bildtext Jimmy Westerlund Bild: One Desire Jimmy Westerlund,One Desire

– Den stora utmaningen med ett sånt här projekt är rena omfattningen av att släpa upp femtio personer på en scen inklusive en symfoniorkester med teknik, ljussättning, pyroteknik och kameramän. Speciellt under en festival då tid och byten mellan olika band är en avgörande faktor. Jag fick mycket draghjälp av festivalarrangören och kompisarna Fredrik Furu, Mathias Lindström och Joakim Strand som sträckte ut en hjälpande hand för att få alla lösa trådar ihopknutna till en fungerande helhet.

Jimmy Westerlund beskriver filmen som något som bjuder på en annorlunda approach och som rör sig i gränslandet mellan att se en konsert och att titta på en film.

– Den röda tråden är en genomgående story och helheten är gjort mera som förr i tiden då skivor var lite som en bok, den tiden då stora band som till exempel Pink Floyd gjorde konceptalbum.

Bildtext The Shadow Orchestra, eller Wasa Sinfonietta som de heter till vardags, under konserten på Kvarkenfest. Bild: One Desire One Desire

Att One Desire fick chansen att att genomföra projektet var inte någon självklarhet.

– Vi är lyckligt lottade att vi fick chansen att göra någonting lite mera skräddarsytt rent musikaliskt och visuellt. Sådana här helheter får de flesta band normalt inte göra, inte heller vi, eftersom ingen egentligen har råd med sådant här i dagens industri, där låtarna är två och en halv minuter långa och ges ut en efter en digitalt.

Tack vare understöd från Svenska kulturfonden och hjälp från både vänner och bekanta roddes filmprojektet slutligen i land.

Musikaliskt hårdrocksäventyr

Jimmy Westerlund berättar att det inte var helt lätt att hitta en orkester för ändamålet eftersom de är så dyra i drift. Och för ett band att plötsligt spela ihop med en hel orkester är en utmaning i sig.

– Vi är ju vana vid att vara fem rockmusiker på scen som lirar med fullt ös, nu plötsligt skulle allt sitta med över fyrtio musiker samtidigt. Som symfoni behöver man nog vara lite experimentell för att våga sig ut på ett liknande musikaliskt hårdrocksäventyr.

Jimmy Westerlund hade dirigenten Anna-Maria Helsing som mentor. Efter att ha letat efter orkestrar runt om i Norden landade man slutligen hos Wasa Sinfonietta, som tog emot One Desire med öppna armar och med ett öppet sinne.

– Intendent Tarja Huntus och kapellmästare Ville Mankkinen gjorde saker och ting hanterbara genom att vara flexibla inte bara ekonomiskt utan också med alla praktiska arrangemang. Sådana människor har jag stor respekt för, som lägger musiken och själva upplevelsen i första hand genom att vandra genom gråsten om så behövs. Det måste vi rockmusiker också göra.

Musikern och kompositören Anssi Växby arbetade tillsammans med One Desire i flera månader med att skriva och arrangera låtarna till en hel symfoni.

– Vår musik kan vara rätt utmanande på papper mellan varven och saker och ting går rätt så snabbt då noterna sprutar åt alla håll i olika tonarter. Jag är mycket imponerad av alla musiker och kapellmästare hur man kan ta in så mycket noter i skallen på så kort tid och utföra det rakt av i realtid.

Berättaren som hörs under konsertfilmens mellanspeakar är sångaren Geir Rönning.

Bildtext André Linman (t.v.) och Jimmy Westerlund har arbetat ihop i femton år och är som ett gammalt gift par, säger Westerlund. Bild: One Desire André Linman,Jimmy Westerlund,One Desire

André Linman och Jimmy Westerlund är som ett gammalt gift par

Jimmy Westerlund beskriver sig själv som den som ofta skjuter startskottet och får folk i rörelse, ett slags ”äldstesmurf”, som han kallar sig. Både kreativitet och praktik behöver fungera.

– Vi jobbar mycket tillsammans sinsemellan och i ett band jobbar alla parter med de grejer som respektive part är bra på. Det är en helhet som gör ett bra rockband.

Det mesta av One Desires låtar skriver Jimmy Westerlund tillsammans med sångaren André Linman. Westerlund beskriver dem som ett gammalt gift par. Duon har arbetat ihop i femton år, bland annat i samband med Sturm und Drang, och jobbar som bäst tillsammans med den sjätte plattan.

– Det blir många och långa nätter när de där riktigt bra låtarna ska kläckas. Sen har vi ju lite co-writers som dyker upp lite här och där så vi inte tråkar ut varandra alltför mycket. Vi behöver lite variation för att piffa upp vardagen mellan varven så vi hålls inspirerade.

I One Desire spelar också Jonas Kuhlberg på bas och Ossi Sivula på trummor.

– Tillsammans både på och bakom scenen är summan mycket mera än de individuella medlemmarna. Det är just det som skapar gruppmagin i ett rockband. Och även om det många gånger är tungt att rulla ett rockband på den här nivån så har vi helt enkelt så in i helvetes skoj då vi är tillsammans så det överväger oftast alla utmaningar.

Fans från hela världen

One Desire har under sin tioåriga karriär samlat på sig fans från hela världen. På Spotify har låten Hurt från plattan One Desire nästan sju miljoner lyssningar, Whenever I'm Dreaming har över två miljoner lyssningar.

– Vi har vissa hardcore fans som kommer på nästan alla spelningar och de reser i vått och torrt från olika delar av Finland. Några brukar komma från Frankrike, England och Holland och från flera olika delar av världen. En tjej från Sydkorea brukar resa efter oss under våra turnéer. Hon färdas i businessclass och med taxi och det skojiga är att hon brukar anlända till konsertställena redan före vi hunnit på plats!

Våren 2023 ger One Direction ut en liveplatta med låtarna från konserten. Filmatiseringen av One Desires konsert finns nu på Yle Arenan. I Yle Fem sänds konserten 30.4.2023.