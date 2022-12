”Just nu lönar det sig att fara ut på bostadsmarknaden och köpa” – bostadspriserna fortsätter gå ner men oklart när det vänder

Inom ett år har fem procent av värdet på bostäder, alltså de flesta finländares främsta förmögenhet, smultit bort. Försäljningstiderna har förlängts och buden haglar inte över fastighetsmäklare just nu.

Bostadspriserna har gått ner i flera stora städer under de senaste månaderna, visar färska siffror från Statistikcentralen.

Priserna på gamla aktiebostäder sjönk i hela Finland i november. I hela landet sjönk priserna med 3,4 procent från året innan och med 1,2 procent från oktober.

Det är ytterst ovanligt med liknande prisnedgång. Senast bostadspriserna sjönk var under finanskrisen, alltså för 15 år sedan. Då gick priserna neråt i fyra månader innan det vände, säger fastighetsmäklare Fredrik Hellman på Aktia LKV till Svenska Yle.

I november gjordes också 38 procent färre köp av gamla bostäder i flervåningshus och radhus via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

– Just nu köper folk för eget bruk. Det är främst familjer som behöver mer utrymme, säger Hellman.

När lönar det sig att köpa sin första bostad, ska man vänta ännu?

– Det är en svår fråga, men det lönar sig att köpa när andra inte köper. Det är rådet jag skulle ge till dem som köper sin första bostad, säger Hellman med lång erfarenhet av bostadsförsäljning i huvudstadsregionen.

Om några månader kan läget vara ett annat, folk kan ha vaknat till igen och börjat köpa bostäder ― Fredrik Hellman, mäklare vid Aktia LKV

Utbudet är bra just nu, så enligt Hellman är det också bra läge för dem som vill byta bostad.

– Under coronatiden var det kö in och buden började rinna in direkt efter första visningen, men nu är fallet det att försäljningstiderna har blivit längre. Om man ska göra en bra affär ska man fatta snabba beslut, säger Hellman.

Radhusbostäder är eftertraktade

I huvudstadsregionen sjönk priserna mest (5,4 procent), och överlag gäller den negativa prisutvecklingen främst de största städerna (5,0 procent). Endast i Uleåborg höll sig bostadspriserna på fjolårsnivå.

Priset på höghuslägenheter sjönk i hela landet med 5,3 procent från året innan. Samtidigt steg radhuspriserna en aning, med 1,3 procent.

Varför stiger priset på radhusbostäder?

– Det beror på att det är brist på radhusbostäder i huvudstadsregionen. De som kommit till salu har ofta sålts väldigt, väldigt snabbt. Överlag vad gäller familjebostäder så är det brist på dem i huvudstadsregionen. Vettigt prissatta familjebostäder, om man säger så, säger Hellman.

Man har byggt för mycket små bostäder. Det finns inte invånare till alla små lägenheter mera

Kan man säga att det är bostadsbytarens marknad för närvarande?

– Nog kan man säga att det är bostadsbytarens marknad. Bara man får sin egen bostad såld så har man en mycket bra situation.

Även om man tvingas pruta på priset på den egna bostaden när man säljer så får man den nya bostaden, som möjligen är dyrare än den man sålt, billigare.

– Mellanpengen har blivit mindre, konstaterar Hellman.

Inverkar de höjda räntorna på köpbeteendet?

– Investerarna får inte längre avkastning på sina hyreslägenheter, så de är mera av den åsikten att de borde bli av med sina lägenheter. Så den stigande räntan inverkar helt klart på bostadsmarknaden.

Förutom de stigande räntorna är det de höjda konsumentpriserna, särskilt på energi, som dämpar finländarnas iver att köpa bostäder.

– Om räntan skulle stabiliseras på någon nivå skulle bostadsmarknaden lite lugna ner sig.

Priserna fortsätter sjunka under 2023

Bostadspriserna förutspås sjunka med 4–6 procent under nästa år, enligt bankgruppen OP:s prognos från mitten av december. Prisfallet kommer att vara som kraftigast i början av år 2023, tror man på OP.

Bostäderna fortsätter bli billigare särskilt i de större städerna.

Också Nordea och Finlands Hypoteksförening har kommit till liknande slutsatser i sina prognoser från senhösten. Hypos prognos för 2023 är -3 procent i huvudstadsregionen, vilket skulle vara den största nedgången i priserna sedan 1995.

