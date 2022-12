Bänkades efter att han försovit sig – sedan frälste Marcus Rashford Manchester United: ”Är sådant som kan hända”

Marcus Rashford fick börja på bänken mot Wolverhampton som en disciplinär åtgärd. Väl på planen blev inhopparen matchhjälte för sitt Manchester United.

Engelska landslagsanfallaren Rashford var skrällpetad till förmån för stjärnskottet Alejandro Garnacho inför Manchester Uniteds bortamatch mot Wolverhampton.

Tränaren Erik ten Hag förklarade i brittisk tv att stjärnan hade brutit mot lagets regler. Men när matchen stod och vägde fick Rashford till slut chansen då han byttes in mot Garnacho.

Den chansen tog han vara på.

Det var Rashford som avgjorde matchen med det enda målet, i den 76:e minuten på pass av Bruno Fernandes. Dessutom fick Rashford in en till boll, men det målet dömdes bort då bollen gått in via hans arm.

– Vi är i ett bra läge just nu. Tidigare hade vi lätt kunnat förlora eller spela oavgjort i den här matchen, säger matchhjälten till BT Sport.

Försov sig från möte

Rashford avslöjade också vad regelbrottet handlade om

– Jag var lite sen till ett möte. Jag försov mig, det är sådant som kan hända.

– Klart att jag var besviken över att inte starta, men jag förstår beslutet och är glad över att vi vann matchen.

Tränaren ten Hag gillade hur Rashford reagerade.

– Han var taggad och aktiv, och stod för ett viktigt mål. Alla måste följa våra regler, och det här är rätt sätt att svara på påföljderna, tyckte tränaren ten Hag.

David de Gea gjorde en avgörande parad vid Uniteds mål då man höll undan och vann med uddamålet. Laget hittas på fjärde plats i tabellen.