Mäktig insats av Kerttu Niskanen i touren – jagade i kapp tätklungan och slutade tvåa på favoritdistansen

1. Tiril Udnes Weng NOR 28.51,3

2. Kerttu Niskanen FIN +0,4

3. Frida Karlsson SWE +0,6

4. Anne Kjersti Kalvå NOR +1,9

5. Lotta Udnes Weng NOR +21,8

6. Katharina Hennig GER +41,9

7. Rosie Brennan USA +44,9

8. Heidi Weng NOR +1.03,3

9. Nadine Fähndrich SUI +1.03,5

10. Astrid Öyre Slind NOR +1.03,9

---------------

16. Anne Kyllönen FIN +1.27,2

18. Krista Pärmäkoski FIN +1.27,2

21. Jasmi Joensuu FIN +1.36,8

44. Katri Lylynperä FIN +2.35,3

61. Jasmin Kähärä FIN 4.33,4

62. Anni Alakoski FIN +4,52,9