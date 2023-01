Meteorologiska institutet sammanfattar år 2022: ovanligt varmt

Polisen i sydvästra Finland letar efter en man i Somero som varit försvunnen sedan nyårsnatten.

Den försvunna mannen är över 50 år, smal och kring 180 cm lång. Enligt polisens uppgifter var han iklädd jeans och en svart jacka med Mercedes-Benz logo när han försvann. Polisen går på sin webbplats även ut med en bild på mannen.

Mannen sågs senast på Hallankoivistontie vid ettiden på natten till söndag. Därifrån körde han iväg med moped mot Jokioistentie. Mopeden hittades senare övergiven i närheten av Jokioistentie.

Tips kan lämnas in per e-post på vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller via Whatsapp på numret 050- 411 7655.

I nuläget misstänker polisen inget brott i samband med försvinnandet.