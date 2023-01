Iivo Niskanen tappade direkt till täten och bröt tidigt – Johannes Høsflot Klæbo i en klass för sig

Då Tour de Ski fortsatte med distanslopp i Oberstdorf fanns det förhoppningar om en framskjuten placering för Iivo Niskanen. Niskanen kastade in handduken och Johannes Høsflot Klæbo vann tävlingen med klar marginal.

Iivo Niskanen inledde världscupsäsongen på veckoslutet. Då 10 kilometer klassiskt med intervallstart stod på programmet på tisdagseftermiddagen var förväntningarna uppskruvade, men Niskanen levererade inte.

Redan i inledningen av loppet tappade Niskanen tid till täten. Efter två kilometer låg Niskanen sexton sekunder bakom ledaren Calle Halfvarsson och det stod klart att Niskanen inte skulle vara i närheten av segerstriden.

Före Niskanens lopp kommit halvvägs kom beskedet att finländaren kastat in handduken.

Klæbo i en klass för sig

Vid tre kilometer hade Halfvarsson nästan åtta sekunder till godo på tvåan Johannes Høsflot Klæbo, men därefter började Halfvarsson tappa mark.

Då loppet kommit halvvägs var Klæbo förbi och därefter växte hans ledning stadigt till de övriga konkurrenterna.

Klæbo vann loppet och var tolv sekunder snabbare än tvåan Simen Hegstad Krüger. Didrik Tønseth slutade trea och Halfvarsson fick nöja sig med en fjärdeplats.

Markus Vuorela var bästa finländare på en 26:e plats. Han var över minuten långsammare än segraren Klæbo.

Damernas tiokilometerslopp i klassisk stil, där Kerttu Niskanen går ut som förhandsfavorit, börjar klockan 15.45. På onsdag står jaktstarter på programmet för både damerna och herrarna.

Artikeln uppdateras...

Resultat

1. Johannes Høsflot Klæbo, NOR 21.38,5

2. Simen Hegstad Krüger, NOR +12,4

3. Didrik Tønseth, NOR +22,4

4. Calle Halfvarsson, SWE +24,9

5. Pål Golberg, NOR +26,9

26. Markus Vuorela, FIN +1.06,2

36. Perttu Hyvärinen, FIN +1.19,1

55. Lauri Lepistö, FIN +1.50,4

58. Ville Ahonen, FIN +1.58,3

Iivo Niskanen, FIN DNF