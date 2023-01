Teatervåren 2023 bjuder på föreställningar du missade under pandemiåren – höstens succéer fortsätter likaså

I vår har du chansen att se föreställningar som sattes upp under pandemiåren men som inte kunde spela ordentligt på grund av hälsorestriktionerna. Nya produktioner sätts också upp.

I vårens teaterutbud syns fortfarande följderna av coronapandemin då produktioner som inte kunde spela på grund av restriktionerna sätts upp igen eller fortsätter spela. Det kan vara positivt för publiken som har chansen att uppleva fina föreställningar som inte kunde spela ordentligt på grund av restriktioner. Men för många teaterhus väntar säkert en stressig vår då flera stora föreställningar ska spela samtidigt.

Bildtext Heiman, baserad på Ann-Luise Bertells prisade roman, fortsätter sin spelperiod på Wasa Teater i vår. Bild: Wasa Teater / Frank A. Unger Wasa Teater,Ann-Luise Bertell,skådespelare,skådespel,Österbotten,ensembler

Vasa

Wasa Teater fortsätter att spela höstens storföreställning Heiman, en dramatisering av Ann-Luise Bertells hyllade familjeepos som sträcker sig över tre generationer och har släktgården, hemmanet, i centrum.

I den lättare änden erbjuds farsen Man får väl ställa upp med manus och regi av Adde Malmberg, som driver med det småskaliga föreningslivet.

Men Wasa Teater har också premiär med äventyrshistorien Patrik, Irene och pensionärsmakten som baserar sig på den uppskattade barnboksserien för 6–9-åringar av Malin Klingenberg och Joanna Vikström Eklöv.

Bildtext Skräck-komedi-musikalen Dracula som hade premiär i höst på Åbo Svenska Teater fortsätter spela under våren. Bild: Robert Seger. Åbo Svenska Teater,Dracula

Åbo

På Åbo Svenska Teater fortsätter skräck-komedi-musikalen Dracula under våren. Föreställningen som givetvis baserar sig på Bram Stokers skräckklassiker har rosats av både kritiker och publik, särskilt Riko Eklunds lyskraftiga prestation i rollen som den blodsugande greven.

Den första februari blir det premiär för föreställningen Storm. Pjäsen baserar sig på berättelserna från två skeppsbrott utanför Utö i Åbolands skärgård, Draken år 1929 och Park Victory 1947, som båda lämnade bestående spår i Finlands sjöfartshistoria.

Den 8 mars har även föreställningen Lovelace premiär som utspelar sig femton år in i framtiden och tematiserar frågor kring artificiell intelligens. Föreställningen riktar sig till högstadieelever.

Bildtext Den sällsynt lyckade Muminföreställningen Kris och katastrof i Mumindalen spelar på Lilla Teatern ännu i vår. Bild: ©2022 Linus Lindholm mumintroll,Muminvärlden,Tove Jansson,Jakob Höglund,Lilla Teatern

Helsingfors

På Lilla Teatern fortsätter den stort uppmärksammade Kris och katastrof i Mumindalen. Föreställningen använder sig av stora och visuellt imponerande dockor för att berätta ett urval av historierna ur Tove och Lars Janssons tecknade seriestrippar.

Därtill spelar den finskspråkiga versionen av musikteaterföreställningen Once. Båda föreställningarna är regisserade av Lilla Teaterns konstnärliga chef Jakob Höglund.

Bildtext Själarnas ö på Svenska Teatern är en skakande skildring av livsödena på det gamla mentalsjukhuset i Åbolands skärgård. Bild: Magnus Skrede Svenska Teatern,Johanna Holmström

På Svenska Teatern spelar ett brett utbud av stora och mindre uppsättningar som exempelvis rockmusikalen Next to Normal och Själarnas ö, till Anna Hultins fyndiga klimakteriemonolog Är det hett här? och den eleganta barnföreställningen Aja, baja Alfons Åberg. Även Svenska Teatern spelar en pjäs i regi av Adde Malmberg, nämligen den frejdliga musikteaterföreställningen Evigt ung.

Bildtext Anna Hultins klimakteriemonolog Är det hett här? från 2021 fortsätter att fylla salonger på Svenska Teatern. Bild: Cata Portin Svenska Teatern,Anna Hultin

Den 31 januari blir det premiär för Klockriketeaterns föreställning En kort episod i svampcivilisationens universella historia som spelar på Esbo Stadsteater. Föreställningens handling låter sig inte sammanfattas så lätt, men det utlovas hisnande perspektiv på mänskligheten och livets utveckling på jorden. Föreställningen är skriven av Michail Durnenkov och har scenografi av Ksenia Peretruchina, två framstående ryska konstnärer som numera lever i exil i Finland.

Bildtext Oskar Pöysti spelade minnet av folkbildaren Hans Rosling i monologföreställningen The Loving Memory of Hans Rosling. Nu kommer uppföljaren. Bild: Cata Portin Oskar Pöysti

Den 8 februari blir det premiär på teater Viirus för monologföreställningen War and Piss with the Loving Memory of Hans Rosling. Folkbildaren Hans Rosling (1948–2017) gjorde internationellt genomslag med sin bok Factfulness, som lyfte fram faktabaserade skäl till optimism om världens utveckling trots alla dystra nyheter. I War and Piss lyfter Roslings kära minne (spelad av Oskar Pöysti) fram nya orsaker till tillförsikt och hopp på sin kännspaka svengelska.

Därtill återvänder Familjen Bra till repertoaren. Föreställningen, som handlar om familjen Bra som bor i en bunker och har det fantastiskt hela tiden, hade premiär hösten 2020 men spelades mest på distans på grund av pandemirestriktionerna. Pjäsen är skriven av den svenska seriekonstnären Joakim Pirinen.

Bildtext Den outhärdligt präktiga familjen Bra återvänder till repertoaren på Teater Viirus. Bild: Ernest Protasiewicz / Viirus Viirus,Joakim Pirinen,Familjen Bra

På Teaterhuset Universum blir det den 9 februari premiär för Livets summa, en nyskriven pjäs av Joakim Groth. Pjäsens huvudperson är den före detta TV-kändisen Kristoffer Renn, som levt ett färgstarkt liv och som sent i medelåldern äntligen funnit en själslig jämvikt och till och med skrivit en bok om saken. Men ett möte med det förflutna hotar att kasta allt omkull. Pjäsen är ett samarbete mellan Teater Mars och Svenska Teatern.