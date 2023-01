Ingen kunde matcha Klæbos avslutning i sömnig Tour de Ski-jaktstart – finländska herrlaget hade en mörk dag

Öppna

Efter 4/7 etapper:

1. Johannes Høsflot Klæbo, NOR 1.31.02,0

2. Federico Pellegrino, ITA + 12,0

3. Pål Golberg, NOR + 14,0

4. Sindre Bjørnstad Skar, NOR + 32,0

5. Simen Hegstad Krüger, NOR + 32,0

6. William Poromaa, SWE + 37,0

7. Didrik Tønseth, NOR + 39,0

8. Sjur Røthe, NOR + 39,0

9. Hans Christer Holund, NOR + 39,0

10. Calle Halfvarsson, SWE + 49,0

---

22. Perttu Hyvärinen, FIN + 2.01,0

38. Markus Vuorela, FIN + 3.40,0

56. Lauri Lepistö, FIN + 5.16,0