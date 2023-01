Ät mindre kött, för både hälsans och klimatets skull, rekommenderar regeringen i nytt matprogram

Luke påminner om THL:s undersökning om matvanor som visar att många finländare äter mer kött än de 500 gram per vecka som rekommenderas. Kvinnor äter i medeltal 392 gram kött per vecka, och var fjärde kvinna äter mer än den rekommenderade mängden. Män äter i medeltal 762 gram kött per vecka, och hela 79 procent äter mer än den rekommenderade mängden.