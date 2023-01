Operationsköerna vid Tölö sjukhus kritiskt långa – all icke-brådskande kirurgi har lagts på is

För tillfället sitter cirka 90 patienter i kö för att få komma på akut operation till Tölö sjukhus. Mängden är över det dubbla av sjukhusets kapacitet.

För bara ett par dagar sedan nådde kön av patienter i akut behov av operation sin kritiska punkt. Orsaken är halkan.

– Mängden benbrott och andra skador som kräver operation ökade drastiskt då folk började falla omkull där ute. Vanligtvis har vi kring 40 patienter i kö, vilket är normalt och drägligt, men nu har mängden stigit till 90 patienter, berättar Jarkko Pajarinen, direktör för verksamhetsområdet Muskuloskeletal och plastikkirurgi.

Bildtext Halkan har fördubblat mängden patienter som måste få vård. Bild: Tommi Pesonen / Yle is,halka,vinter,halkning,vinterunderhåll,promenadvägar

Extraordinära åtgärder

På grund av det ytterst trängda läget har sjukhuset tvingats ta till extraordinära metoder för att få undan de akuta operationerna.

– För det första har vi fått lägga alla icke-brådskande fall på is. Vi behandlar just nu endast de akuta fallen, berättar Pajarinen.

En del patienter har också flyttats till andra sjukhus inom HUS. Bland annat Pejas i Vanda och Hyvinge har under de senaste dagarna fått ta över en del av Tölö sjukhus patienter.

Flytten av patienter kommer att fortsätta åtminstone ännu under torsdagen.

– Så har vi också som en tredje metod fått ta till övertid. Vår personal får jobba hårdare och längre i synnerhet då det gäller arbetet i operationssalarna för att få kontroll över läget, säger Pajarinen.

Som fjärde och sista metod för att lätta på arbetsbördan vid Tölö sjukhus har också sådana patienter som redan opererats men som nu tar upp bäddplatser för eftervård förts över till andra enheter inom HUS.

– Till all lycka börjar de här åtgärderna så småningom också synas. Bara mängden patienter som råkar ut för halkskador nu minskar borde vi få läget under kontroll under de närmaste dagarna.

Bildtext Läget med de akuta fallen torde lätta inom några dagar. Bild: Yle / Thomas von Boguslawski Tölö sjukhus,operationssalar,operationer,ansiktstransplantation

Vårdgarantin håller inte

När det gäller icke-brådskande fall är läget inte bättre. Vårdgarantin, enligt vilken en patient borde få komma till operationsbordet inom sex månader håller inte. Det finns personer som fått vänta i över ett och ett halvt år.

– Det stämmer. Läget har bara försämrats under förra året. Vi har några tusen sådana patienter i kö. Orsaken till det är personalbristen, säger Jarkko Pajarinen.

Det nya Brosjukhuset som öppnas i slutet av januari kommer inte att lätta upp situationen. Under flytten kommer arbetet i själva verket att försvåras för en tid.

– Tyvärr. Visserligen är det nya och effektiva utrymmen, så vissa saker kanske kan gå smidigare där. Men vi får bara ett nytt hus, inte nya kollegor som jobbar i det nya huset, konstaterar Pajarinen.