Förändrat ordbruk bidrar till att göra ortnamn lustiga med tiden – men det finns också de som givits med glimten i ögat

Den finländska skådespelaren Alma Pöysti har tilldelats Göteborg Film Festivals skådespelarpris Dragon Award Best Acting för rollen som Juulia i Selma Vilhunens film Four Little Adults.

Enligt juryns motivering är man tacksam att ”kunna hedra en skådespelare som saknar gränser”, med tanke på den enorma bredd av professionalism och dedikerade skådespelare i årets nordiska sektion.

”En skådespelare som står för en imponerande prestation som med stor spännvidd av känsla, empati, mod och styrka gestaltar en berörande och modern karaktär. En karaktär som rör sig sömlöst mellan det dramatiska och det humoristiska, i en rollprestation som är fascinerande, kvick och intelligent.”

Det är femte året som skådespelarpriset delas ut. Alla skådespelare i filmerna som ingår i Nordic Competition är nominerade.