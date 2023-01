USA:s representanthus försöker lösa talmansknuten

Representanthuset har i två dagars tid misslyckats med att välja talman. Blir det tredje dagen gillt?

Valet av talman i USA har blivit en utdragen historia. Republikanerna har inte lyckats enas om en kandidat under två dagar av omröstningar.

I onsdags förlorade republikanen Kevin McCarthy den sjätte omröstningen i representanthuset.

Det är en antietablissemangs-falang på det republikanska partiets högerflygel på cirka 20 ledamöter som motsätter sig valet av McCarthy till talman. Gruppen har i tisdagens och onsdagens omröstningar ställt sig bakom Jim Jordan och Byron Donalds, men ingendera av dem vill bli talman.

För den republikanska ledningen är det svårt att komma överens med rebellerna, eftersom de inte verkar ha någon sakfråga som förenar dem – utom att de inte vill se McCarthy som talman.

Det är första gången sedan 1923 år som representanthuset inte har klarat av att välje en talman direkt. För att bli vald krävs enkel majoritet. Om alla de 435 ledamöterna i representanthuset är på plats betyder det 218 röster.

Innan en talman har valts kan representanthuset inte gå vidare med några andra ärenden, inte ens svära in de nya ledamöterna. Det innebär att all lagstiftande verksamhet ligger på is tills konflikten inom det republikanska partiet har lösts.

Fortsatt dödläge i USA:s representanthus – Kevin McCarthy förlorade även den sjätte omröstningen Trump har ställt sig bakom republikanen McCarthy.

Artikeln uppdateras.