”Skeptiker har sagt att jag är ufotroende och ufotroende kallar mig skeptiker” – finlandssvenske Björn Borg har jagat ufon i mer än 60 år

Ray Cordeiro som jobbade som dj i sex decennier har dött, uppger Radio Television Hong Kong (RTHK) där han jobbade fram till år 2021.

Cordeiro blev 98 år gammal. RTHK uppgav ingen dödsorsak.

Ray Cordeiro föddes i Hongkong år 1924 och han har uppmärksammats i Guinness rekordbok som den dj i världen som arbetat längst tid som dj.

Cordeiro började jobba på Hongkongs radio år 1960 och han blev känd efter att han intervjuat The Beatles år 1964. Hans program All the Way with Ray sändes på kanal 3 i 51 år.

– Publiken följde efter mig, växte upp med mig och de finns överallt i världen nu, sa Cordeiro till nyhetsbyrån AP år 2021 då han gick i pension.

Källa: AP