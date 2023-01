Frida Karlssons tidiga sprintsorti gör touren intressant – Krista Pärmäkoski imponerade inledningsvis men fick inte till det i finalen: ”Taktiken fungerade”

Öppna

Damer:

1. Frida Karlsson SWE

2. Tiril Udnes Weng NOR +41

3. Krista Pärmäkoski FIN +1.05

4. Lotta Udnes Weng NOR +1.27

5. Kerttu Niskanen FIN +1.32

6. Katharina Hennig GER +1.52

----------

18. Anne Kyllönen FIN +4.26

Herrar:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR

2. Calle Halfvarsson SWE +58

3. Federico Pellegrino ITA +1.08

4. Pål Golberg NOR +1.09

5. Sindre Bjørnestad Skar NOR +1.19

6. Simen Hegstad Krüger NOR +1.33

----------

21. Perttu Hyvärinen FIN +3.08