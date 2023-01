Johannes Thingnes Bø tillbaka efter julpausen som vinnare – sopade banan med konkurrenterna i sprinten

1. Johannes Thingnes Bø NOR 23.55,9 (1)

2. Tarjei Bø NOR +48,1 (0)

3. Sturla Holm Lægreid NOR +55,6 (1)

4. Benedikt Doll GER +1.03,3 (1)

5. Michal Krcmar CZE +1.03,9 (0)

6. Tommaso Giacomel ITA +1.09,5 (2)

--------------

39. Olli Hiidensalo FIN +2.38,9 (2)

66. Jaakko Ranta FIN +3.29,5 (2)

67. Heikki Laitinen FIN +3.31,0 (2)

78. Tuomas Harjula FIN +4.06,0 (3)