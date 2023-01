Aleksander Barkov segerarkitekt då Florida vann – Kevin Lankinens tur att storspela i Nashville-målet: ”Skönt att inte behöva stå emot 67 skott”

Kevin Lankinen fortsatte där Juuse Saros slutade. Den finländske målvakten var fenomenal med sina 30 räddningar då Nashville Predators tog tredje raka segern i ishockeyligan NHL.

Under natten till fredagen fick Juuse Saros grovjobba då han räddade 64/67 skott i Nashvilles seger över Carolina Hurricanes. Nu fick målvaktskollegan Kevin Lankinen skina mellan stolparna då Washington Capitals föll med 3–2.

– Det var skönt att inte behöva stå emot 67 skott. Juuse (Saros) gjorde ett alldeles otroligt arbete mot Carolina, han räddade oss till en enastående seger i går. Nu var det min tur att rädda oss fram till vinsten, kommenterar Lankinen efter matchen.

Bildtext Målvaktsproblem? Inte för Nashville. Bild: Geoff Burke-USA TODAY Sports Kevin Lankinen

Nashville-backen Ryan McDonagh satte in matchavgöraren sent då knappa tre minuter återstod av ordinarie speltid. Juuso Pärssinen noterades för en assist i matchen då han passade fram Nashvilles ledningsmål i första perioden. 21-åringen har stått för 3+9=12 på 24 matcher under hans debutsäsong.

Barkov assisterade fram segern – Kähkönens superräddning räckte inte för San Jose

Segersiffrorna stod 3–2 i Florida Panthers favör då Detroit Red Wings föll på bortais.

Finländaren Aleksander Barkov passade fram båda av Aaron Ekblads mål på powerplay. Ville Husso i Detroit-målet stod för 17/20 räddningar i matchen.

Bildtext Boxplayen kostade Ville Hussos Detroit dyrt. Bild: Rick Osentoski-USA TODAY Sports Ville Husso

Florida vann andra raka efter att ha förlorat fem av sina sex tidigare matcher.

Kaapo Kähkönens San Jose Sharks föll med 5–4 borta mot Anaheim Ducks efter förlängning. Kähkönen som räddade 24/29 skott i matchen stod för en alldeles förbluffande dubbelräddning i matchens andra period då San Jose ledde med 4–3. John Klingberg hade näst intill öppet mål på retur från Brett Leasons skott som Kähkönen mirakulöst lyckades ta lyra med plocken.

Det har gått motigt på sistone för San Jose som endast tagit tre segrar på senaste tio matcherna.