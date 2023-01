Didier Deschamps fortsätter i det franska landslaget till VM 2026

Den amerikanske tennislegenden Dick Savitt har gått ur tiden – 95 år gammal. Detta meddelar bland annat New York Times.

Savitt vann australiska öppna och dubbeln i Wimbledon, bägge under samma år 1951. Han är en av fyra amerikaner som lyckats med den bedriften. Savitt valdes in i tennisens Hall of Fame 1976.

Savitt dog i sitt hem i Manhattan, New York.