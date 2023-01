Katharina Henning tog sin första seger i världscupen – Kerttu Niskanen kämpade sig tappert upp på pallplats: ”Allt arbete föll på mig”

1. Frida Karlsson SWE 2.31.16

2. Tiril Udnes Weng NOR + 1.12

3. Kerttu Niskanen FIN + 1.37

4. Katharina Hennig GER + 2.00

5. Rosie Brennan USA + 2.28

6. Lotta Udnes Weng NOR + 2.37

7. Astrid Öyre Slind NOR + 3.03

8. Heidi Weng NOR + 3.47

9. Teresa Stadlober AUT + 3.51

10. Silje Theodorsen NOR + 4.57

...



14. Anne Kyllönen FIN + 5.14