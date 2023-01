Johannes Høsflot Klæbo spurtade hem segern – skrev historia med sin sjätte raka tourseger

Masstart 15 km (k):

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 39.59,2

2. Pål Golberg NOR +0,4

3. Francesco De Fabiani ITA +1,2

4. Antoine Cyr CAN +1,3

5. Calle Halfvarsson SWE +1,6

6. William Poromaa SWE +1,9

---------

15. Perttu Hyvärinen FIN +11,1

26. Markus Vuorela FIN +34,2

Tour de Ski, 6 av 7 etapper:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR

2. Calle Halfvarsson SWE +1.02

3. Pål Golberg NOR +1.14

4. Federico Pellegrino ITA +1.27

5. Simen Hegstad Krüger NOR +1.45

6. Hans Christer Holund NOR +2.02

------------

19. Perttu Hyvärinen FIN +3.34

29. Markus Vuorela FIN +5.36