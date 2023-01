Yle Sporten sänder: Ångestmatch mot toppmotstånd – Florida står inför så gott som måsteseger mot stentuffa Dallas

Säsongen är inte ens halvvägs – men den stundande bortaturnén kan bli avgörande för Florida Panthers playoffsdrömmar. Först ut: Dallas Stars som hör till hela ligans bästa lag.

– Slutspelet har redan börjat för oss.

Det konstaterade Matthew Tkachuk inför Floridas match mot Carolina på nyårsafton. Den förlorade de med 0–4. Nästa match? En 3–5-förlust mot New York Rangers.

Florida Panthers – bäst i grundserien i NHL i fjol – har hamnat i fritt fall. Pantrarna har nio poäng (och två matcher till godo) upp till en garanterad slutspelsbiljett från Atlantdivisionen. Avståndet upp till en wild card-biljett är sex poäng.

Omöjligt? Inte alls. Men det kräver att laget börjar ta poäng på löpande band. Några mysiga segrar över Arizona och Detroit var ändå inte något i jämförelse med vad som väntar nu.

Nu inleder Panthers nämligen en bortaturné som mäter dem på riktigt. Först, i kväll, gästar ”Cats” Dallas (bäst i Central). I övermorgon gästar Florida Colorado (regerande Stanley Cup-mästare som också jagar playoffs). Och turnén avslutas borta mot Vegas (bäst i Pacific) natten till fredag finsk tid.

I bästa fall kommer Florida hem med sex poäng mot toppmotstånd i bagaget. Men det mer sannolika just nu känns som minst två tunga poängtapp och förmodligen en ännu brantare uppförsbacke under resten av grundserien.

Barkov och Lundell måste höja sig

De finländska spelarnas form återspeglar ganska rakt av hur lagen har presterat så här långt under säsongen. Roope Hintz och Miro Heiskanen kan göra sina karriärers bästa säsonger och Dallas går som tåget.

Aleksander Barkov har dragits med flera smärre skador och Anton Lundell har inte visat de framsteg som många hoppades på samtidigt som Florida fastnat i Everglades-träsket.

Eetu Luostarinen har istället varit det främsta blåvita glädjeämnet i Florida den här säsongen. Men om Panthers vill nå slutspelet ska åtminstone Barkov börja spela som den stjärncenter han visade att han fortfarande är med sin fempoängskväll mot Montreal.

Bildtext Aleksander Barkov har inte kommit upp till sin egen nivå den här säsongen. Bild: James Guillory/USA TODAY Sports/All Over Press Aleksander Barkov, Jr.,Florida Panthers

De defensiva tagen behövs speciellt mycket mot Dallas superkedja där Hintz spelar center med Jason Robertson (säsongens NHL-komet) och evigt unga styrningsspecialisten Joe Pavelski som yttrar.

Och Miro Heiskanen lär påminna Floridas GM Bill Zito om att de faktiskt också saknar en puckförande back av elitnivå just nu. Aaron Ekblad snittade förvisso nästan en poäng per match förra säsongen, men har också haft skadeproblem under hösten och vintern och inte kommit upp i samma nivå.

Powerplay och målvaktsduellen kan avgöra

En stor orsak till att Dallas vunnit så många matcher den här säsongen är att de är fruktansvärt effektiva i powerplay. PP-procenten på 27,2 är femte bäst i hela ligan och det är framför allt förstakvintetten som står för effektiviteten.

Antingen spelar man fram pucken åt Hintz eller Robertson som båda har ett skott av rang, eller så slänger de pucken på mål från blålinjen och låter Pavelski göra sitt framför kassen. En förvånansvärt stor andel av pp-mål den här säsongen har faktiskt varit styrningar.

Floridas boxplay hör samtidigt till ligans sämsta. Procenten är 75,3.

Jake Oettinger har nu definitivt etablerat sig som en av ligans stjärmålvakter. Sergej Bobrovskij borde vara en sådan för Florida men håller på att göra sin sämsta säsong under palmträden. Spencer Knight har inte heller varit allt för övertygande som inhoppare.

Kommentatorns tips: Dallas är för starka

Senast de här två lagen möttes var det i Sunrise, Florida och den gången var det Dallas som var starkare med 6-4 efter bland annat två mål av Roope Hintz. Och Bobrovskij byttes ut.

På något sätt känns det som att matchen i Dallas, Texas inte nödvändigtvis blir ett likadant målkalas, men allt för mycket talar för att poängen går till de glödheta lirarna i gröna uniformer också den här gången.

Det är något som inte stämmer i Florida och lagets saldo mot slutspelslag är bedrövligt. Kvällens match lär bli en i mängden kostsamma förluster.

Vi säger 4–2 till Dallas.