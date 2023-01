Höga priser tvingar många att avstå från frukt och grönsaker

De stigande priserna på livsmedel har redan förändrat mångas matvanor. Inom S-Gruppen har man lagt märke till att grönsaker, frukt, bär, rotfrukter och svamp allt mer sällan läggs i matkorgen.

Under perioden augusti-november utgjorde andelen grönt cirka 15 procent av matkorgen. Under de tre föregående åren och också under första halvan av 2022 var andelen grönt 17 procent, säger försäljningschef Katarina Vikman på S-Gruppen.

Bortfallet av färska grönsaker och frukter har inte ersatts med djupfrysta varor, säger hon.

Priset på färska grönsaker har gått upp ungefär på samma sätt som priset på övriga livsmedel. Särskilt under slutet av året har växthusodlade produkter blivit dyrare.

– Hit hör finländarnas favoriter, gurka, tomat, sallad som hör till vardagsmaten.

Näringsprofessor oroad

Professorn i näringslära vid Helsingfors universitet, Maijaliisa Erkkola är bekymrad över utvecklingen.

– Vi har varit på väg åt rätt håll i Finland, trots att vår näring borde innehålla ännu mera grönt.

Priset är av avgörande betydelse då vi gör våra val i mataffären och nu tvingas särskilt hushåll med lägre inkomster att välja bort hälsosamma produkter.

Erkkola efterlyser därför ett samhällsansvar av butikskedjorna. Politikerna måste också fatta kloka beslut vad gäller prisstegringen, säger Erkkola.

Enligt forskningsinstitutet PTT (Pellervon taloustutkimus) blev maten i medeltal 11 procent dyrare under fjolåret jämfört med 2021. De slutliga siffrorna klarnar inom kort.

Artikeln är en bearbetning av Yle Uutisets artikel Hedelmien ja vihannesten osuus ostoskoreissa pieneni, huomattiin kauppaketjussa – ravitsemustutkija pitää huolestuttavana käänteenä skriven av Elisa Kallunki. Översättning och bearbetning: Sara Langh-Sjöblad.