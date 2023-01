Klæbo fixade karriärens tredje tourseger – Krüger och Holund fullbordade helnorsk prispall

Final climb:

1. Simen Hegstad Krüger NOR 31.20,4

2. Hans Christer Holund NOR +4,8

3. Jules Lapierre FRA +25,0

4. Sjur Røthe NOR +27,4

5. Friedrich Moch GER +38,9

6. Johannes Høsflot Klæbo NOR +45,5

-------------

25. Perttu Hyvärinen FIN +1.59,3

42. Markus Vuorela FIN +2.53,7



Tour de Ski:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 2.44.28,9

2. Simen Hegstad Krüger NOR +59,5

3. Hans Christer Holund NOR +1.21,3

4. Federico Pellegrino ITA +1.44,4

5. Pål Golberg NOR +2.05,3

6. Calle Halfvarsson SWE +2.09,2

----------

18. Perttu Hyvärinen FIN +4.47,8

33. Markus Vuorela FIN +7,44,2