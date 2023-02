Raseborg konkurrensutsatte tioårsplanen för sina skogar – fick bara en offert

Ett av de tillfrågade företagen ville inte delta i konkurrensutsättningen eftersom de har specialiserat sig på kontinuerligt skogsbruk. Det vi gör går inte alls ihop med Raseborgs stads skogslinje, säger bolaget.

Den nya skogsplanen kommer definiera hur de kommunägda skogarna i Raseborg behandlas under de kommande tio åren.

Skogsplanen avgör hur mycket träd som huggs ned i stadens skogar. Den avgör också hur avverkningarna görs, var de görs och när de görs.

Må bästa anbudet vinna

Arbetet med att göra upp en ny skogsplan i Raseborg har kommit en bit på vägen.

Staden har konkurrensutsatt skogsplanen och efter det valt vilken aktör som ska göra upp planen. Det här har skett som tjänstemannaarbete, utan politikernas medverkan.

Efter konkurrensutsättningen skulle staden välja den aktör som kommer med det bästa anbudet för tioårsplanen.

I praktiken gjordes konkurrensutsättningen så att stadens långvariga skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson i september begärde in offerter av fyra aktörer i branschen, alltså av sådana företag eller organisationer som han tyckte kunde göra upp planen.

Skogsbruksingenjören Carl-Johan Jansson i en av stadens skogar sommaren 2022.

Men endast en av aktörerna, Södra skogsreviret, blev intresserad och skickade in ett anbud.

De övriga tre; företagen Skogssällskapet, Arvometsä och Innofor gav ingen offert.

Femton euro per hektar

Raseborg äger cirka 3 500 hektar skog. Av det är ungefär 700 hektar det som kallas tvinmark och impediment, alltså skog som ur virkesproduktionens synvinkel inte är så produktiv.

Skogsreviret lovade göra upp planen till ett pris på 15 euro per hektar (plus 24 procent i mervärdesskatt). Priset gäller för skogsmark. För tvinmark och impediment kostar planen ingenting.

Utöver pris per hektar debiterar Södra skogsreviret 45 euro per timme för möten med staden under planeringsarbetets gång.



Den uppskattade slutsumman för hela skogsplanen för åren 2024–2033 blir ungefär 45 000 euro.

Mossiga trädrötter i en skog där det inte har avverkats på decennier. Skogen finns i Raseborg men ägs inte av staden.

Stadens tekniska direktör, Carl-Johan Janssons chef Jan Gröndahl, beslutade i oktober att Södra skogsreviret är den som får göra upp skogsplanen.

Ibland försöker kommuner och städer få in fler offerter om den första offertrundan inte ger flera goda kandidater att välja mellan. Men Raseborgs stad tyckte inte det var aktuellt att konkurrensutsätta jobbet på nytt för att få in fler eller bättre offerter.

”Nej, inkommet anbud fyller de ställda kriterierna”, konstaterar tekniska direktören Jan Gröndahl.

Tre företag gav inget anbud - här är orsakerna

Yle Västnyland har kontaktat de övriga tre och frågat varför de inte ville ge Raseborgs stad någon offert. Det kanske mest intressanta svaret kommer av företaget Arvometsä.

1. Arvometsät

Av de tre företagen som inte lämnade en offert, har Arvometsät den största omsättningen, ungefär tre miljoner euro år 2021.

Arvometsät uppger på sin webbplats att företaget främst jobbar med så kallat olikåldrigt eller kontinuerligt skogsbruk. Det är sådant skogsbruk där skogen består av träd av olika slag och i olika åldrar och där större kalhyggen undviks; i stället tar man ut stockar.

Kontinuitetsbruk eller olikåldrigt skogsbruk eftersträvar en skog med träd i olika åldrar och av olika art. Man använder då inte kalhyggen som huvudsaklig avverkningsmetod.

Det här är också orsaken till att Arvometsät inte lämnade in någon offert till Raseborgs stad.

– Arvometsät har specialiserat sig på kontinuerligt skogsbruk. Men Raseborg har profilerat sig som förespråkare för likåldrigt skogsbruk, säger vd Aleksi Vihonen.

Aleksi Vihonen menar att det inte skulle ha varit någon vits för hans företag att satsa resurser på att ge en offert då det står helt klart att staden och stadens långvariga skogsbruksingenjör vill fortsätta med likåldrigt skogbruk och därtill hörande kalhyggen, också under det kommande decenniet med undantag för rekreationsskogarna i Raseborg. I dem har staden undvikit kalhyggen och i stället försökt skapa skogar som ger ett flerskiktat intryck.

Vihonen frågar sig med andra ord om Raseborgs stad verkligen ville ha en offert av Arvometsät.

Raseborgs skogsbruksingenjör om medborgarinitiativ att förbjuda kalhygge: "Det finns inte empirisk forskning som stöder ett förbud" Tekniska nämnden förordar inte ett kalhyggesförbud.

2. Innofor



Företaget Innofor uppger också på sin webbplats att deras kärnkunnande finns inom kontinuerligt skogsbruk.

Innofor har just nu fullt upp och kunde därför inte lämna in en offert till Raseborgs stad.

– Orderboken är full och vi hade ingen möjlighet att göra en så stor engångssatsning som Raseborgs stads skogsplan skulle förutsätta trots att vi har anställt mer folk. Därför tänkte jag inte dess mer på saken, uppger vd Erno Lehto vid Innofor.

Erno Lehto tillägger att Innofor helst säljer helhetstjänster till sina kunder. Bland deras nuvarande kunder finns också kommuner.

I Finland eldas det mycket med ved och flis och andra skogsprodukter, både i privata hem och som fjärrvärme. Energilösningar som bygger på förbränning har på senare år ifrågasatts. Till exempel i Helsingfors stads strategi för 2021-2025 heter det att staden inte längre investerar i nya bioenergiverk.

Stadens skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson bad alltså om offerter för skogsplanen av inte bara en utan två aktörer som har specialiserat sig på kontinuitetsbruk av skogar. Jansson är känd för att han förespråkar fortsatt likåldrigt skogsbruk med tillhörande kalhyggen i stadens ekonomiskogar.

Majoriteten av politikerna i Raseborg har heller inte velat förbjuda kalhyggen i stadens skogar. Det har fått kritik av bland annat forskare vid Helsingfors universitet:

Skogsprofessorer kritiserar hemkommunens skogspolitik: Det är förbryllande om Raseborg inte ser förändringen Stadens skogsbruksboss vill fortsätta som hittills.

3. Skogssällskapet

Det tredje företaget, Skogssällskapet, uppger på sin webbplats att de endast gör upp skogsbruksplaner för sina långsiktiga kunder som vill ha ett helhetspaket av dem.

”Då Raseborgs stad har egen kompetent personal som jobbar med skogsbruket och ansvarar för skötseln av sina skogar, saknas förutsättningarna för ett längre kundförhållande. Det var därför vi inte lämnade in en offert”, förklarar Mikko Söderling, vd vid Skogssällskapet Finland.

Företaget har sitt närmaste kontor i Västankvarn i Ingå.

Skogssällskapet har tidigare också gjort upp separata skogsplaner men numera ingår planeringen endast som en del i det skogsförvaltningspaket som företaget erbjuder sina kunder. I ett sådant paket ingår också skötselarbetena i skogen, konkurrensutsättningen av avverkningar samt allt annat arbete som har med skogsegendomar att göra.

Skogsreviret är en stor aktör

Södra skogsreviret som fick jobbet är en förening för skogsägare från Borgå till Hangö. Reviret producerar skogstjänster för skogsägarna på sitt verksamhetsområde.

Reviret är en stor aktör i branschen. Det visar siffrorna man hittar på revirets webbplats:

Den årliga avverkningsvolymen, alltså virkesmängden de fäller, är över 600 000 kubikmeter.

Reviret har 4 600 medlemmar som tillsammans äger 162 000 hektar skog – det är nästan en femtedel av Nylands yta.

Varje medlem äger med andra ord i medeltal 35 hektar.

Alla medlemmar i Södra och de övriga skogsreviren i Svenskfinland är medlemmar i producentförbundet SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund. SLC är en systerorganisation med finska motsvarigheten MTK.

Vad ska planen innehålla?

Skogsplanen som Södra skogsreviret gör upp åt Raseborgs stad ska enligt stadens beställning vara en genomgång av stadens skogsegendom samt av virkesvolymerna och avverkningsmöjligheterna i stadens skogar de kommande tio åren.

Skogsplanen ska bland annat innehålla uppskattade virkesvolymer både totalt och sortimentsvis. Den ska uppskatta tillväxten i stadens skogar, både tillväxten nu och hur den kommer se ut i framtiden.

Planen ska i vanlig ordning också innehålla avverkningsförslag och dessutom, som jämförelse, siffror för det som kallas ”största uthålliga uttag”, det vill säga vad man anser vara den maximalt hållbara avverkningsvolymen.

Vad är den maximala virkesmängden som kan avverkas i Raseborgs stads skogar utan att pruta på hållbarheten? Också den frågan ska den nya planen svara på.

Planen ska också visa hur stort kolförråd som finns i stadens skogar. Då räknar man med de skyddsområden som staden äger.

Förutom det uppskattade kolförrådet nu, ska planen innehålla en uppskattning på hur kolförrådet i stadens skogar ser ut framöver.

Staden förutsätter att reviret inventerar skogen i terrängen, alltså inte enbart utgående från existerande data och satellitbilder. Men staden konstaterar att de enskilda skogsområdena, ”figurerna”, är större än i många privata skogar och det ska försnabba inventeringen.

Planen ska enligt beställningen vara klar senast 30.11.2023.

Här finns instruktionerna om vad staden vill att skogsbruksplanen ska innehålla. Raseborgs skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson skickade ut offertbegäran till fyra aktörer i branschen. På bilden saknas de sista raderna där det står: "Som kriterium för valet tillämpas lägsta anbudspris" och att "offerten ska vara staden tillhanda 3.10.2022".

Det är skogsbruksingenjören Johan Österlund som i praktiken gör upp planen. Han är företagare och har samarbetsavtal med reviret som staden köper planen av.



Österlund har redan inlett arbetet men vill i det här skedet inte ställa upp på intervju. Några möten med staden har han ännu inte haft. Österlund tror möten blir aktuella när han har något att presentera för staden.

Stadens beställning slår fast att planeringen ska göras ”i interaktion med stadens styrgrupp så att rapportering och genomgång görs vid regelbundna, högst två timmar långa sammanträden”. Det här ska ske per varje inventerad yta på 500 hektar. Vid de här mötena kan staden föreslå förändringar och korrigeringar.

Det står också att staden vid inledningen av planeringen ger anvisningar om olika saker, till exempel omloppstider, det vill säga hur länge träden ska få växa innan de fälls.

Kalhyggen eller inte - likåldrigt och olikåldrigt skogsbruk i grova drag Öppna De så kallade ekonomiskogarna i Finland har sedan andra halvan av 1900-talet i huvudsak brukats enligt metoden likåldrig beståndsvård.

Här syns en kalavverkad skogsfigur. När alla eller så gott som alla träd fälls på en gång och nya små plantor planteras i stället, är det frågan om likåldrigt skogsbruk: en planterad odling där träden är lika gamla. Man odlar då oftast ett trädslag. Alla träd är lika gamla. De planterade träden ska under sin tillväxt gallras flera gånger och det gallrade virket, massaveden, säljs ofta för ett rätt billigt pris till cellulosa- och pappersfabrikerna. Till slut, när den planterade trädodlingen anses vara tillräckligt stora stockar, avverkas allt på en gång. Det kallas oftast kalhygge men ibland lämnar man kvar stora träd som ska fröa av sig och då talar man i stället om fröträdsställning. Efter den stora engångsavverkningen bearbetar man marken, sår eller planterar nya, ofta förädlade, plantor som ska bli en ny likåldrig skog. Ibland låter man plantor komma upp av frön från träden som lämnats kvar. Ända fram till 2010-talet var det inte tillåtet att bruka sin skog enligt någon annan metod. På det stora hela har kedjan av skogsbruk i Finland, från skogsägare till skogsbruksföretag, skogsmaskinföretag och inte minst industrin, varit anpassade till likåldrigt skogsbruk.

Unga tallar i en likåldrig odling.

Likåldrigt skogsbruk har fått kritik för att kalhyggen och monokulturer hotar naturens mångfald. Likaså kritiseras metoden för kolbalansen: vid ett kalhygge blir den före detta skogen en källa till koldioxidutsläpp. Först när de nya plantorna vuxit till sig, om några decennier, är planteringen en kolsänka igen. Det här är ett problem med tanke på hur snabbt klimatmålen behöver uppnås. Metoden har också fått kritik eftersom den sägs ge skogsägaren sämre intäkter medan skogsindustrin gynnas av att likåldrigt skogsbruk dominerar i skogarna i Finland.

Olikåldrigt eller kontinuerligt skogsbruk handlar fortfarande om ekonomiskog som ska generera intäkter till sin ägare. I kontinuitetsbruk säljs största delen av träden som stockar, inte som massaved. Stora kalhyggen hör inte till den här metoden.

Numera kan skogsägare också använda andra metoder i sitt skogsbruk. Kontinuitetsbruk eller bruk av olikåldrig skog är en sådan metod. På senare år har forskningen i olikåldrig skogsbruk förstärkts. Det finns också företag som specialiserat sig på kontinuitetsbruk sedan klimat- och diversitetsfrågan fått högre prioritet och sedan lagen ändrades så att olikåldrigt skogsbruk blev tillåtet vid sidan av likåldrigt. I kontinuitetsbruk är det fortfarande frågan om ekonomiskog som ska generera intäkter till sin ägare. Men man eftersträvar mer naturliknande processer och hoppas få en större andel av inkomsterna genom att sälja mer värdefullt stockvirke, mindre massaved. Den bärande tanken är att ta ut stockar ur skogen med ungefär 20 års mellanrum. De yngre träden får sedan växa till sig tills de når stockmått och kan avverkas. Nya plantor ska komma upp av sig själva, som i en naturlig skog. Det sänker kostnaderna. En annan fördel med olikåldrigt skogsbruk är att träden bättre sägs tåla extrema väder, insektangrepp och växtsjukdomar. Dessa väntas bli allt vanligare när klimatet blir varmare, blötare och stormigare. Metoden har ändå kritiserats som orealistisk. Kritikerna tror till exempel inte att kontinuitetsbruk kan ge lika stora intäkter som likåldrigt skogsbruk. Många tänker att skogen inte kan förnya sig själv utan kräver betydande insatser av människan precis som i likådrigt skogsbruk. Då ökar också kostnaderna. En del tror också att granen tar över helt och hållet ifall olikåldrigt skogsbruk blir vanligare i våra skogar. Dessutom kritiseras bristen på data som sträcker sig över längre tider; metoden var tidigare förbjuden och då studerades den heller inte intensivt. Till exempel på Skogscentralens webbplats kan man läsa om olika sätt att bruka skogen. Skogscentralen är en offentlig aktör som främjar de skogsbaserade näringarnas lönsamhet. De övervakar att privatpersoner och företag följer skogslagstiftningen. Skogscentralen styrs och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Det finns också många andra aktörer som informerar om skogen och olika skogsbruksmetoder.

Ingen konkurrensutsättning förra gången

Den nu gällande skogsplanen (2014–2023) köpte staden utan konkurrensutsättning.



Planen levererades av en aktör som hette Otso. Otso blev senare ett bolag med väldigt kort livslängd, berättade Carl-Johan Jansson till Yle Västnyland i somras.

”Då beställningen gjordes var Otso en del av Skogscentralen och bolagiserades 2016. Gick senare i konkurs.”

Men den här gången skulle staden via konkurrensutsättning välja den aktör som billigast lovar göra upp planen enligt kriterierna i offertbegäran.

Valkriteriet var alltså lägsta pris. Men lägsta pris blev enda pris då staden inte fick in mer än en offert.

Om drygt tio år ska Finland vara kolneutralt. Det betyder att vi i Finland inte producerar mer klimatutsläpp än vi kan binda. Också mångfalden är hotad. Men ännu är det inte klart hur mycket klimat-och diversitetskrisen kommer påverka statens och kommunernas skogsbruk. För Raseborgs del ritas vägkartan nu.

När tioårsperioden för den nya skogsplanen är slut, är det bara två år kvar till 2035, året när Finland ska vara kolneutralt. Det målet kräver både sänkta utsläpp och stärkta kolsänkor.

Skogarna spelar en viktig roll i det hela eftersom de har varit en av grunderna för Finlands väg till kolneutralitet. Men nu står det klart att skogarnas kolsänkor har kollapsat på grund av intensiva avverkningar och en tillväxt i skogen som har blivit långsammare än man tidigare räknat med.

Om skogarnas kolsänkor inte stärks, måste utsläppen någon annanstans i vardagen, till exempel inom matproduktionen, energiproduktionen och trafiken, sänkas ännu mer än hittills planerat.