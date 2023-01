Reservofficersförbundet stöder utvidgningen av militärhjälp till Ukraina

Naturskyddsförbundets distrikt i Nyland samt Helsingfors naturskyddsförening vill se ett slut på dumpningen av snö i havet i Helsingfors.

I Finland är det endast i Helsingfors som denna typ av snöröjning sker. Helsingfors har brist på snötippar på land, så en stor del av snön som röjs från gator och torg forslas vidare till Ärtholmen, där den tippas i havet i stället.

Att Helsingfors dumpar sin snö i havet har väckt en hel del kritik på grund av all den smuts som hamnar i vattnet med snön.

I våras gick NTM-centralen i Nyland ut med ett krav på att Helsingfors måste ansöka om miljötillstånd för att få syssla med snödumpning i fortsättningen.

Nu vill naturskyddsförbundet med sina lokala aktörer att detta tillstånd inte beviljas.

Om regionförvaltningsverket trots allt ger snödumpningen grönt ljus, anser kritikerna att miljötillståndet enbart ska vara giltigt under en treårig övergångsperiod under vilken verksamheten bör läggas ner – och också då under strikta villkor.