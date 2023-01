Buss körde i diket på Åboleden vid Knektbro i Esbo – ta en omväg om du kan

Det norska fraktfartyget MV Glory fastnade i Suezkanalen till följd av ett plötsligt tekniskt problem i morse.

Vid tiotiden rapporterade Egypten att fartyget blivit bärgat av tre bogserbåtar och att trafiken i kanalen återupptagits.

Enligt det norska fraktbolaget Leth har olyckan bara orsakat smärre förseningar för 21 fartyg i kanaltrafiken.

Omkring tio procent av världens sjöfartshandel går igenom Suezkanalen. För två år sedan fastnade tankern Ever Given i kanalen under en sandstorm. Det satte stopp för handelstrafiken i nästan en vecka.

Källor: AFP, AP