Pargasbördige Bergström vaktar Finlands mål mot Sverige – totalt fem nya spelare i öppningselvan

Naatan Skyttä, 20, gjorde mål för Toulouse i den franska cupen. Skyttä gjorde det första målet i matchen som slutade 7–1 till Toulouse.

Målet var Skyttäs första sedan han kom tillbaka till Toulouse efter visiten i Norge. Resultatet innebär att Toulouse avancerar vidare till nästa omgång där de ställs mot AC Ajaccio.

Casper Terho som flyttade från HJK till Royale Union Saint-Gilloise gjorde debut för sitt nya lag under söndagen. Terho byttes in i den 78 minuten då Union låg under 1–0. Terhos inhopp fick fart på laget som efter inhoppet gjorde tre mål och vann 3–1.