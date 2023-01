Sverige har många backstjärnor i NHL, Finland enbart Miro Heiskanen – Jukka Jalonens teori: ”Vi har en tydlig fördelning där de stora spelar defensivt och de små offensivt”

Den finländska hockeyfabriken har under de tio senaste åren producerat duktiga NHL-spelare i en imponerande takt. Det handlar ändå, nästan uteslutande, om duktiga anfallare då Finland endast har en backstjärna i Miro Heiskanen.

Samtidigt som Finlands backmaskineri hostar betänkligt har de svenska backarna nyckelroller i vartannat NHL-lag. Det har fått många att fundera på vad Sverige gör annorlunda.

Diagram över antalet NHL-spelare från olika länder. Antalet NHL-spelare Säsongen 2022–23 | Källa: Quanthockey 388 249 97 54 47 37 12 8 Kanada USA Sverige Ryssland Finland Tjeckien Schweiz Tyskland 0 100 200 300 400

Finlands förbundskapten Jukka Jalonen har inget entydigt svar, men en hel del funderingar.

– Man ska komma ihåg att vi är ett rätt så litet land som årligen lyckas producera ett hyfsat antal NHL-spelare, säger Jalonen till Yle Urheilu.

Sverige har under de senaste åren grovt taget haft dubbelt så många NHL-spelare som Finland. Även med det i åtanke är Finlands backproduktion blek i jämförelse med grannen i väst.

Bildtext Erik Karlsson har en klar ledning i NHL-backarnas poängliga då säsongen kommit halvvägs. Saldot är 54 poäng på 41 matcher. Bild: Marc DesRosiers-USA TODAY Sports Erik Karlsson,San Jose Sharks,ishockey,NHL

Jalonen tycker att Finland befäster backarnas spelmässiga roller i en alltför tidig ålder.

– Från Sverige kommer det offensiva backar som även är storväxta. Hos oss har fördelningen varit tydligare: stora backar är defensivt lagda och de småväxta spelar offensivt. Svenskarna gör ett riktigt bra jobb i att utveckla sina stora backars offensiva färdigheter, säger Jalonen.

– Om vi har en stor och lite klumpig back i en viss ålder slår vi snabbt fast att det här blir en konventionell back. Storleken har inget att göra med spelförståelsen. Jag hoppas att även storväxta spelare i fortsättningen får mer offensivt stöd. Överlag måste vi lära oss att jobba bättre med backar.

Backar reserverade 2016–2022 Finland Sverige Reserverade backar 40 70 I NHL 2022–23 11 (28 %) 15 (21 %) Matcher 2016–22 899 1 363 Poäng 2016–22 62+225=287 97+367=464

Anfallare reserverade 2016–2022 Finland Sverige Reserverade anfallare 70 99 I NHL 2022–23 23 (33 %) 31 (31 %) Matcher 2016–22 2 173 2 366 Poäng 2016–22 432+518=950 450+610=1 060

Det är mångt och mycket Miro Heiskanen i Dallas Stars som på egen hand ser till att statistiken för de yngre finländska backarna ser okej ut. De 40 finländska backarna, som är reserverade mellan 2016 och 2022, har noterats för 287 poäng i NHL.

Heiskanen har gjort 162 poäng – och alltså stått för över hälften av den blåvita poängskörden.

Att Finland hade många lovande backar som reserverades tidigt somrarna 2017 och 2019 har troligtvis bidragit till att de även fått chansen att visa upp sig. Majoriteten har ändå inte tagit vara på sina chanser.

Finländska backar som 2016–2022 reserverats i omgång 1–2 Spelare 2021 Aleksi Heimosalmi (44) Carolina 2019 Lassi Thomson (19) Ottawa 2019 Ville Heinola (20) Winnipeg 2019 Antti Tuomisto (35) Detroit 2017 Miro Heiskanen (3) Dallas 2017 Juuso Välimäki (16) Calgary 2017 Urho Vaakanainen (18) Boston 2017 Henri Jokiharju (29) Chicago 2017 Robin Salo (46) NY Islanders 2017 Eemeli Räsänen (59) Toronto 2016 Olli Juolevi (5) Vancouver

Många pekar på att FM-ligan inte är någon optimal miljö för backar som har siktet på NHL. Framför allt inte i jämförelse med svenska SHL med ett högre tempo och aktivare spel.

Den tidigare NHL-backen Sami Salo, som har 878 grundseriematcher på nacken, är nu assisterande coach i TPS där han tränar 16-årige Aron Kiviharju som har förutsättningar att bli en spelare av Heiskanens kaliber.

– Klyftan mellan FM-ligan och NHL har växt sedan min tid. Skridskoåkningen är den största skillnaden. Spelstilen är inte optimal om målet är att förbereda sig på en flytt till Nordamerika, säger Salo.

Bildtext Sami Salo spelade 1998–2014 för Ottawa, Vancouver och Tampa Bay. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press Sami Salo

Salo var 24 år gammal då han tog klivet över Atlanten och lyckades omgående knipa en ordinarie plats i Ottawa Senators försvar.

– Det lönar sig att överväga noggrant om man inte är helt säker på att man är redo. Det går endast att skapa ett första intryck en gång.

– Som back tar det längre att anpassa sig och man är under förstoringsglaset hela tiden, även under träningar. Man är illa ute om man går för halv maskin under ett träningspass, säger Salo.

Bildtext Jukka Jalonen tycker inte att det är ligatränarnas fel att de finländska backarna inte får till det i NHL. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press Jukka Jalonen

Han får medhåll av Jalonen.

– Det ställs helt andra krav på backar än på anfallare. I laget ingår bara sex backar, så det går inte att ta in en back bara för att kolla hur han klarar sig.

– Det går att ha en tolfte anfallare som spelar i fem minuter, utan att det faller på det. Endast en världsback som Miro Heiskanen kan direkt ta klivet från FM-ligan eller SHL till NHL, säger Jalonen.

Finska och svenska backpoäng Finska poängligan Svenska poängligan 1. Miro Heiskanen 7+24=31 1. Erik Karlsson 13+41=54 2. Olli Määttä 3+11=14 2. Rasmus Dahlin 12+32=44 3. Esa Lindell 5+7=12 3. Hampus Lindholm 5+23=28 4. Juuso Välimäki 2+8=10 4. Rasmus Andersson 5+22=27 5. Jani Hakanpää 4+4=8 5. Gustav Forsling 6+20=26 6. Robin Salo 2+2=4 6. Victor Hedman 1+24=25 7. Henri Jokiharju 1+3=4 7. Erik Gustafsson 7+18=25 8. Niko Mikkola 0+2=2 8. Oliver Ekman-Larsson 1+17=18 8. Rasmus Ristolainen 0+2=2 9. Adam Larsson 4+13=17 10. Ville Heinola 0+1=1 10. Mattias Ekholm 4+10=14 10. Urho Vaakanainen 0+1=1 11. Rasmus Sandin 2+12=14 12. John Klingberg 5+8=13

Förbundskapten Jalonen pekar på realiteterna då han analyserar situationen ur ligatränarnas perspektiv.

– I ligaklubbarnas lagbyggen är den primära tanken inte att ta fram spelare för NHL:s behov. Det huvudsakliga målet är att nå framgång på hemmaplan. Över 90 procent av spelarna får aldrig chansen i NHL, säger Jalonen.

– Såklart ska spelarna få så bra förutsättningar som möjligt. Det kräver rätt träning i vardagen och att man spelar en aktiv ishockey. Men det är varje enskild tränare som sist och slutligen bestämmer vilken typs hockey som lagen gynnas av.

Bildtext Miro Heiskanen och Olli Juolevi i december 2017. Bild: All Over Press / Jarno Kuusinen Miro Heiskanen,Olli Juolevi

Jalonen tycker inte heller att det är ligatränarna, utan snarare juniororganisationerna, som behöver ta sig en funderare.

– FM-ligan hindrar ingen från att spela i NHL. Det ligger redan mycket jobb bakom då en spelare knackar på ligadörren i 18–20-årsåldern. Har det inte gjorts rätt saker då spelarna är 8–18 år gamla är det för sent att hinna med NHL-tåget. Det är junioråren som i stor utsträckning fäller avgörandet.

– Sverige är ett specialfall beträffande backar. I förhållande till sin storlek producerar de säkert flest backar i världen, till och med fler än nordamerikanerna. Då det kommer till offensiva färdigheter jobbar de med rätt saker i vardagen. Det borde också vi sträva efter, säger Jalonen.

Artikeln bygger till vissa delar på Tommi Seppäläs artikel Miksi Suomi ei tuota huippupuolustajia NHL:ään? Vertailu Ruotsiin näyttää pahalta – Jukka Jaloselta terävä havainto isoista pakeista för Yle Urheilu.