Lucas Bergström överträffade förväntningarna och fick beröm från Chelsea – efter sagolik höst på lån kan krassa proffsfotbollen bli bekant i vår

Landslagsdebuten är överstökad – och Chelsea-ägda Lucas Bergström siktar på mycket mer. Den här säsongen doppar han tårna i den resultatdrivna proffsfotbollen i England.

Januariturnén har blivit en naturlig plats för debut i fotbollslandslaget. Då Finland öppnade 2023 med att förlora mot Sverige gjorde sju spelare sin allra första A-landskamp.

Och frågar man Lucas Bergström var det definitivt inte hans sista.

– Spel i landslaget är en pojkdröm – och jag hoppas på att spela många landskamper. Det kommer alltid nya målvakter som vill ta en plats, och nu är jag i den positionen. Jag måste bara försöka bli bättre och spela fler matcher i klubblaget, säger Bergström till Yle Sporten.

Bildtext Lucas Bergström hade sällskap av fyra andra debutanter i startelvan mot Sverige. Bild: Lehtikuva Finlands herrlandslag i fotboll

Just nu stavas Bergströms klubblag Peterborough i League One, den engelska tredjeligan. Han är utlånad från storklubben Chelsea och har spelat 28 matcher under höstsäsongen.

– Laget har gått upp och ner. Vi förlorade en massa matcher i slutet av året och åkte ur cuperna, men vi går för en playoffplats och avancemang till Championship under våren.

– Jag är nöjd med min höst. Jag har fått spela matcher och det är väldigt bra under första säsongen på lån på den här nivån.

Poängen är enda som räknas

Det är ganska exakt fyra år sedan Pargas IF-fostrade Lucas Bergström valde att flytta till London och Chelseas akademi. Bergström är en del av en tydlig utveckling i finsk fotboll: de stora löftena väljer allt oftare spel utomlands i akademier.

– När jag fick det här erbjudandet som sextonåring var det bara att hoppa på tåget och se vart det leder. Det är helt sjukt hur mycket jag har lärt mig. Det är en helt annan fotbollsvärld.

Bildtext Lucas Bergström flyttade till Londonklubben Chelseas akademi i början av 2019. Bild: imago images/PRiME Media Images/ All Over Press Lucas Bergström

Lånesäsongen i Peterborough är ett naturligt och viktigt kliv. Nu får han spela matcher med en hel del publik och tryck på laget.

– Nu får man se hur poängen är det enda som räknas. Då säsongen är över kommer ingen att fråga hur vi tog våra poäng. Möjligheten att få spela matcher i ett herrlag är A och O för att se vad fotboll är på riktigt. Jag går framåt tekniskt sakta men säkert, men erfarenheten av matcher är det viktiga.

Hur har responsen från Chelsea låtit?

– De har varit väldigt nöjda. Det går alltid att skissa planer och målsättningar inför ett lån. Sett till det som vi hade tänkt oss har jag överpresterat när man tittar på antalet matcher. Så här långt har det varit som en saga. Jag blev förstavalet direkt och har spelat nästan hela tiden.

Oviss vår i Peterborough

Efter landslagets samling i Portugal återvänder Bergström till en ny vardag i Peterborough. Tränaren Grant McCann, som satsade på Bergström, fick sparken förra veckan och klubben har också lånat en ny målvakt i Will Norris från Burnley.

I de tre seriematcherna runt jul och nyår – före tränarskiftet – satt Bergström på bänken.

– Vi får se vad det betyder, men när jag får chansen gäller det att prestera.

– Jag har självförtroende och tänker inte på vilka jag har runt mig. Alla målvakter tar olika vägar framåt och hur andra gör är irrelevant för mig.

Bildtext Under det förra kvalet till U21-EM satt Lucas Bergström på bänken. Bild: Arash Matin / Yle Finlands U21-herrlandslag i fotboll,Veritas Stadion,träning,fotboll,Lucas Bergström

Tjugoåringen har kontrakt med Chelsea fram till juni 2024, och tillsammans med agenten ska Bergström fundera kring vad som kan bli hans väg framåt.

– Drömmen är given: spela i Premier League med Chelsea. Sannolikheten för att det händer är ganska liten. Det är många pusselbitar som ska falla rätt. Först och främst ska jag vara tillräckligt bra, sen ska Chelsea behöva en målvakt och dessutom ska jag vara rätt pusselbit för det laget och den tränaren.

Vårsäsongen i Peterborough blir eventuellt ett bevis för den krassa proffsvärlden. Målvakter slåss om en plats i startelvan och Bergström är medveten om att det gäller att leta rätt väg framåt.

– Speciellt som målvakt måste man hitta öppningar, klubbar som behöver en målvakt. Det är mycket att fundera på för agenten, men jag litar på honom och fortsätter att fokusera på att utvecklas.

Finland möter Estland på torsdag. Yle sänder landskampen på Arenan med start klockan 17.50.