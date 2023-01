Justitieombudsmannen klandrar Åbo för utebliven mat i skolor och daghem under fackförbundens strejk hösten 2021

Justitieombudsmannen konstaterar att Åbo stads beredskapsplan för kosthållet verkar vara bristfällig och att staden försummat sin lagstagdade skyldighet att erbjuda gratis måltider till alla skolelever och dagisbarn.

Justitieombudsmannen har gett sitt utlåtande om Åbo stads agerande med kosthållet i skolor och daghem under fackförbunden JHL och Jytys strejk i Åbo 17.11–1.12.2021.

Justitieombudsmannen fick sammanlagt nio klagomål där man krävde att man utreder Åbo stads försummande att erbjuda mat i skolor och daghem under strejken.

Från klagomålen framkommer att mat serverades i varierande grad under strejken – i en del skolor och daghem serverades mat i viss mån, medan majoriteten av eleverna i en del skolor blev helt utan mat under strejken. I de fall där skolor och daghem hade fått mat under strejken hade barn med specialdieter behandlats ojämlikt på grund av att staden inte hade ordnat mat åt dem. Problemen med kosthållet har också fortsatt efter att strejken avblåsts. Även bristen på städning under strejken kritiserades i klagomålen.

Stadens bildningssektor ska granskas i en laglighetsövervakning

Enligt Åbo stads redogörelse hade staden genast efter strejkvarslet börjat utreda eventuella undantagsarrangemang. Staden varslades om strejken en dag före den skulle börja, och enligt staden var det åtminstone under de första strejkdagarna inte möjligt att ordna ersättande matservering i skolor och på daghem så, att man tog i hänsyn alla specialdieter och följde kostrekommendationerna.

Enligt Åbo stad var det i praktiken inte möjligt att köpa kosthåll av en annan aktör på grund av att råvarorna till alla matportioner som behövdes, med andra ord cirka 26 000 portioner, måste beställas flera dagar i förväg. Staden hade därför uppmanat vårdnadshavare att för säkerhets skull packa med en matsäck till skolan eller daghemmet under strejken.

Justitieombudsmannen konstaterar på basis av redogörelsen att Åbo stads beredskapsplan för kosthållet åtminstone delvis verkar vara bristfällig. Åbo stad konstaterar å sin sida att tjänsteleverantören Arkeas beredskap varit bristfällig under strejken.

Justitieombudsmannen konstaterar även att stadens lagstadgade skyldighet att erbjuda en gratis måltid i skolor och daghem fortsättningsvis gäller, även om kosthållet sköts av en annan aktör än staden. Med andra ord borde Åbo stad ha erbjudit mat i skolor och daghem trots att Arkeas anställda strejkade.

Justitieombudsmannen kommer nu att göra en laglighetsövervakning av Åbo stads bildningssektor, där man behandlar stadens förfarande med kosthållet under strejken.