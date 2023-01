Finalisterna i Tävlingen för ny musik UMK är klara – vem blir Finlands följande representant i Eurovisionen?

De sju finalisterna i Yles Tävling för ny musik UMK 2023 offentliggjordes idag. En av dessa artister kommer att representera Finland i Eurovisionen i Liverpool i maj 2023: Keira, Benjamin, Robin Packalen, Lxandra, Käärijä, KUUMAA, Portion Boys.

UMK23-artisternas tävlingslåtar publiceras en per dag från och med imorgon 12.1.2023. Man kan lyssna på låtarna på artisternas egna låtdagar från och med midnatt på Yle Arenan och Youtube samt på Spotify och på andra streamingtjänster för musik. Yle publicerar ett eget pressmaterial om varje låt samma morgon som var och en av låtarna publiceras.

Vinnaren i Tävlingen för ny musik och Finlands nästa eurovisionsrepresentant väljs under UMK23-evenemanget i Logomo i Åbo den 25 februari 2023. Yle visar finalen i direktsändning på Yle TV1 och Yle Arenan. Det går också att lyssna på sändningen i radio på kanalerna Radio Suomi och Yle X3M.

Tidsplan för publicering av UMK23-låtarna:

tors 12.1 Keira – No Business On The Dancefloor

fre 13.1 Benjamin – Hoida mut

mån 16.1 Robin Packalen – Girls Like You

tis 17.1 Lxandra – Something To Lose

ons 18.1 Käärijä – Cha Cha Cha

tors 19.1 KUUMAA – Ylivoimainen

fre 20.1 Portion Boys - Samaa taivasta katsotaan

”I och med det växande intresset för UMK skickades det i år in allt fler väldigt högklassiga bidrag till tävlingen och juryns uppgift var verkligen inte lätt”, berättar Tapio Hakanen, ordföranden för UMK-juryn. ”Till finalister i alla tiders mest spännande UMK utsågs till slut en fin uppsättning av nya låtar som framförs av såväl välkända som alldeles nya artister. Bland de nya artisterna är den yngsta deltagarens, Keiras, låt hennes första utgivna låt medan de erfarna artisterna Portion Boys och Robin Packalen tilldelats flera guld- och platinaskivor under sina karriärer. Benjamin och KUUMAA är för närvarande på kraftig uppgång i Finland, Lxandra har med sin fantastiska röst gjort en fin internationell karriär och Käärijä har varit ett lovande namn inom rapscenen redan i flera år. I UMK23-finalen i februari kommer vi alltså att se en fantastisk show. Att utse vinnaren kommer säkert att vara en svår uppgift både för den internationella juryn och den finländska publiken”.

UMK23-finalisterna valdes av en proffsjury inom musikbranschen

Man fick in totalt 363 låtar i låtuttagningen för UMK23 i september och av dem utsåg juryn, som leds av YleX musikchef Tapio Hakanen, sju finalister. I juryn ingick förutom Hakanen Sibelius-Akademins Vocal coach Aija Puurtinen, Yle X3M:s och Yle Vegas musikchef Amie Borgar, UMK:s producent Anssi Autio, Radio Suomis musikchef Johan Lindroos, Nelonen Medias musikchef Jussi Mäntysaari, UMK:s tv-regissör Juhis Valtonen, YleX redaktör Katri Norrlin och Spotifys Senior editor Samuli Väänänen.

UMK23 finalisterna:

Keira – No Business On The Dancefloor

Keira Lundström, som snart fyller 18 år, är den yngsta deltagaren i UMK. Hon charmade finländarna i The Voice of Finland med sin starka röst och ger nu ut sin första singel. UMK-låten No Business on The Dancefloor har bearbetats av stora namn inom den finländska musikbranschen, Teemu Brunila och Axel Ehnström, samt av den tyska producenten Jason Ok.

Keira har drömt om en karriär inom musiken ända sedan barndomen. Musiken har varit familjens gemensamma intresse och Keiras hobby ända sedan musiklekskolan. Keira deltog i The Voice of Finland 2021 och blev överraskad av att hon gick vidare gång på gång – ända fram till finalen. Tävlingen stärkte Keiras artistdrömmar ytterligare.

”Jag fick en euforisk känsla när jag fick sjunga inför tusentals människor”, berättar Keira.

Keiras artistförebilder är k-popgrupper, bland annat BTS och Stray Kids samt sångardivor som Ariana Grande, Doja Cat och Dua Lipa. Liksom sina idoler vill Keira att dansen ska ha en framträdanden roll i det hon gör.

I UMK kommer Keira att kombinera liveuppträdandet med dans, vilket hon är ivrig över. I Voice-tävlingen fanns det inte tid för koreografier.

UMK:s expertjury: ”Keira som charmat och övertygat oss i Voice of Finland står för den kanske häftigaste danslåten i UMK:s historia. Låten består av en mycket groovig baslinje, en refräng som fastnar, en exceptionell flöjtdrop och Keiras otroliga sound – det här låter som en potentiell europeisk radiohit. Bakom låten hittar vi Teemu Brunila och Axel Ehnström som hör till de internationellt mest framgångsrika finländska låtskrivarna. No Business On The Dancefloor är säkert en av de mest övertygande debutsinglarna vi fått höra i Finland på länge.”

Keiras No Business On The Dancefloor publiceras torsdag 12.1 kl. 00.00.

Benjamin – Hoida mut

Den karismatiska och modiga Benjamin är ”född för Eurovisionen”. Artisten som blev en kändis via sociala medier 2012 har gjort en exceptionell karriär. Benjamins internationella musikkarriär fick sin början 2014 när den engelskspråkiga debutsingeln Underdogs toppade singel- och radiolistorna bland annat i Spanien. Då öppnades dörrarna till de största arenorna i Europa.

År 2018 började Benjamin sjunga på finska och debutsingeln Naarmuja steg direkt till första plats på singellistan i Finland. Debutalbumet som behandlade den unga Benjamins publicitet på Instagram, Someveteraani, gavs ut 2020.

Benjamin berättar att han länge sökt sig själv som artist för att till slut upptäcka att det bästa är att ärligt vara sig själv. Det hela kristalliserades i låten GAY, en låt som baserade sig på Maija Vilkkumaas klassiker Ei och som blev partyanthem för sommarens Pride 2022. Under hösten samma år visade Benjamin prov på sin ambition och sin kreativitet genom att vinna programmet Tanssii Tähtien Kanssa (Dansar med stjärnor).

Hoida mut är en viktig låt för Benjamin som växt upp med eurovisionskulturen. Låten handlar om en viktig stund i livet och utmanar invanda könsroller. Mannen behöver inte vara alfa – även en stark man kan sjunga om att ge sig åt någon annan.

”Det är just detta jag ville göra i UMK”, berättar han.

UMK:s expertjury: ”Benjamin har under den senaste tiden varit rejält på uppgång. Nu deltar han i UMK med låten Hoida mut – en låt med explosiv energi, ett sound som bygger på den aktuella 80-talspopmusiken och en refräng med stor hitpotential. Produktionen påminner om de senaste årens 80-tals drive med Ava Max, The Weeknd och Dua Lipa. Låten har en het och sexig känsla från början till slut och vi väntar ivrigt på hur Benjamin med sin karisma och sina moves kommer att väcka låten till liv på video och på scenen.”

Benjamins Hoida mut publiceras fredag 13.1 kl. 00.00.

Robin Packalen – Girls Like You

En av Finlands mest framgångsrika och älskade popartister, Robin Packalen, har länge varit en önskad deltagare i UMK och nu är det äntligen dags. Robin, som börjat sin karriär som barnstjärna, är redo att erövra Europa med sin energi och äkthet.

Robin Packalens första singel gavs ut år 2012 när Robin var bara 13 år. Den sprängde banken direkt: Robin blev superpopulär. Fördelarna med att bli kändis i unga år är enligt Robin att man inte är rädd för något och orkar hålla på. Men samtidigt är man tvungen att växa upp snabbt.

Under de senaste åren har Robin gett ut musik på engelska. I sin musik litar han på sin egen intuition: låtarna behöver inte placeras i vissa fack och man behöver inte hålla sig till en och samma stil. Utanför musiken intresserar sig den utåtriktade Robin för tuffa grenar och vill umgås aktivt med människor.

Nu var det rätt tidpunkt att delta i UMK. Många har önskat att få se Robin Packalen delta i tävlingen och artisten själv har tänkt på det i flera år, men han upplever att han först nu var redo.

”Nu blev låten dessutom så bra, att hela världen borde höra den”, säger Robin.

UMK:s expertjury: ”Härligt att en av Finlands mest framgångsrika popstjärnor någonsin deltar i UMK! Girls Like You är exakt den musik som Robin Packalen vill göra: engelskspråkig, groovig, feel good-popmusik som fastnar – och det passar ju UMK väldigt bra. I låten hörs intryck av Bruno Mars och Justin Timberlake men Robins välkända sound sätter sin egen prägel på den. Låten som skrivits i Los Angeles är som en solig dag packad i en tre minuters ljudfil.”

Robin Packalens Girls Like You publiceras måndag 16.1 kl. 00.00.

Lxandra – Something To Lose

Lxandra, dvs. Alexandra Lehti är en magisk uttolkare med en fantastisk röst. Hon har rönt internationella framgångar och mottog år 2019 det ansedda priset Music Moves Europe Talent Award. Lxandra, som gav ut sitt debutalbum Careful What I Dream Of 2021, vill att hennes musik ska vara tidlös.

Lxandras kreativitet och intresse för att berätta historier föddes i hennes barndomshem på Sveaborg. Hon flyttade till Berlin som 19-åring för att jobba med toppförmågor inom musikbranschen och redan de första singlarna förtrollade den internationella scenen. Lxandras musik präglas av ett starkt berättande och känslosamhet och har också hörts i många amerikanska filmer och tv-serier.

Idén till att skicka in balladen Something to Lose till UMK föddes i april 2022 när hon återvänt hem från Los Angeles och led av jetlag.

”Vi hade pratat om att delta i UMK redan länge, men det var inte förrän då jag upplevde att den här låten kunde vara den rätta”, beskriver Lxandra.

UMK:s expertjury: ”Lxandra har redan under flera år hört till Finlands mest lovande exportmusiker, gjort internationell karriär och serverar nu i UMK en fängslande ballad Something To Lose. Låten är samtidigt känslofylld och personlig samt dramatisk och episk. Lxandra är en fantastisk sångare live och har rört människor till tårar både i Finland och utomlands. Låten kommer säkert att nå nya höjder live. Lxandra är också känd för att vara en helhetsinriktad audiovisuell artist och vi väntar med intresse vad som byggs upp kring låten.”

Lxandras Something To Lose publiceras tisdag 17.1 kl. 00.00.

Käärijä – Cha Cha Cha

Käärijä är en artist som det egentligen är omöjligt att placera i ett fack. Käärijä är fräck och oförutsägbar och älskar att spränga gränser, gå sin egen väg och testa nytt. Käärijäs debutalbum Fantastista gavs ut år 2020. Artistens musik stiger till nya sfärer live – Käärijä är känd för sina fräcka live-uppträdanden.

Ursprungligen fick Käärijäs musikintresse sin början i trummor. I lågstadiet tog han lektioner i att spela trummor och i högstadiet blev han intresserad av rapmusik: Käärijä började freestyla på engelskalektionerna.

Debutsingeln Urheilujätkä släpptes 2016 och efter det har Käärijä gått sin egen väg. Käärijä trivs inte inom genregränserna och kombinerar element från bland annat rap, metall och elektronisk musik i sina låtar. Texterna handlar om den normala vardagen, bland annat resan från ungdomen till vuxenvärldens tröskel och från hemmafester till efterfester.

Käärijä har följt med Eurovisionen sedan liten och kommer särskilt väl ihåg Verka Serduchkas Dancing Lasha Tumbai. Käärijä har också varit intresserad av UMK i flera år och han var 150 procent säker på att han skulle skicka in en ansökan om att få delta denna säsong.

När Cha Cha Cha blev till visste han att nu var det dags.

”Finländarna är ett partyfolk som älskar tung musik och pop – i den här låten sammanflätas de alla”, säger han.

UMK:s expertjury: ”Är det här afterski-hitten på Levi våren 2023? Käärijä kombinerar rap, elektronisk musik, rock och pop på ett unikt sätt i sin låt Cha Cha Cha. Slutresultatet är mycket speciellt men samtidigt också mycket lättillgängligt – precis som artisten själv. Låtens krok är sådan som alla kan få ett grepp om redan på första lyssningen och vi vågar påstå att låten är den tuffaste rapbangern någonsin i UMK. Det finns alltid plats för lite galnare hålligång i UMK och Eurovisionen och den här låten uppfyller de kriterierna”

Käärijäs Cha Cha Cha publicera onsdag 18.1 kl. 00.00.

KUUMAA – Ylivoimainen

KUUMAA är ett tremannaband på kraftig uppgång och med fokus på fastnande melodier och stora känslor – samt en vänskap mellan medlemmarna som man håller fast vid. År 2019 gav bandet ut sitt debutalbum KUUMAA. 2022 blev ett avgörande år under vilket KUUMAA fick smaka på större framgångar då bandet erövrade både strömningstjänsterna, radion och konsertscenerna med sina hitlåtar, bland annat Tulipalo och Oo vielä sekunnin mun.

Bandet KUUMAA består av sångaren Johannes Brotherus, trummisen Jonttu Luhtavaara och basisten Aarni Soivio. Bandet fick sin början 2016 när vännerna ville grunda ett finskspråkigt popband. Ända sedan dess har bandet byggt upp sin karriär ihärdigt under flera år. Coronaåren förde medlemmarna i bandet ännu närmare varandra och de började göra mer musik tillsammans.

”För oss är bandet framför allt ett gäng med vänner som alla är ambitiösa. Vi tar det här på allvar men utan att vara alltför seriösa”, berättar Johannes.

Bandets UMK-låt Ylivoimainen är en framåtdrivande poplåt som representerar en universell energi som vem som helst lätt kan få ett grepp om.

UMK:s expertjury: ”KUUMAA ger prov på hur ett finländskt band låter år 2023: karismatiskt, modernt och med en förmåga att skapa stora låtar såväl för streamingtjänsterna som för radion. Bandets förgrundsgestalt Johannes Brotherus är underbar och via UMK kommer hela bandet att uppnå en ny nivå i sin karriär som redan nu är ordentligt på uppgång. Ylivoimainen är en låt med ett högre tempo än vanligt för bandet och kommer säkert att rocka fett på scenen i Logomo i februari och i finländarnas tv-apparater.”

KUUMAAs Ylivoimainen publiceras torsdag 19.1 kl. 00.00.

Portion Boys - Samaa taivasta katsotaan

Finlands mesta partyband, Portion Boys, har redan gjort karriär i mer än tio år. Bandet har med sin positiva attityd och oförställdhet banat väg för att bli ett av de populäraste banden i Finland. Megahitten från år 2021, Vauhti kiihtyy, var en avgörande låt som tog bandet till en helt ny nivå. Även om bandet inte gett ut ett enda album har det fått många stora hittar, såsom Kyläbaari, Karjala takas och Nautin elämästä, en låt som bandet skrivit tillsammans med Teflon Brothers.

Portion Boys består av Kenraali Vahva, El Meissel, A.P. Vuori, bandets sångare sedan 2021, JaloTiina samt Taitelija Nieminen. Bandet fick sin början år 2010 under en "legendarisk kväll i Tammerfors". Inom ett dygn föddes idén, den första låten och musikvideon samt bandets namn som har sina rötter i svenska livsmedel. Sedan 2010 har Portion Boys gjort och gett ut låtar och samlat en fanskara genom ihärdigt arbete på gräsrotsnivå – att vara på samma nivå med publiken är en av bandets styrkor.

Tanken om att delta i UMK har mognat inom bandet redan under flera år och nu var det rätt tidpunkt. Bandet upplever att de nu har fått ihop ett bra paket och har inget att förlora, bara mycket att ge.

Budskapet i låten Samaa taivasta katsotaan är betydelsefullt för bandet: vi är alla lika viktiga.

UMK:s expertjury: ”Portion Boys karriär spänner redan över ett decennium och är ett av de populäraste banden i Finland. Det är fint att se bandet delta i UMK med sin alltid unika show. Låten Samaa taivasta katsotaan hyllar den europeiska mångfalden på sitt eget lekfulla sätt och representerar toleransen i Eurovisionen som det finns ett behov för i dessa tider. Låten är en otrolig öronmask fylld med lasertrummor, fart och musikaliska krokar. Bandet har en otrolig energi live vilket också hörs i låten, som under all fart och hålligång även är en fin komposition. Den här låten kan bli en av de mest streamade låtarna i Finland 2023.”

Portion Boys Samaa taivasta katsotaan publiceras fredag 20.1 kl. 00.00.

UMK23-evenemanget och -finalen den 25 februari

Vinnaren i Tävlingen för ny musik och Finlands nästa eurovisionsrepresentant väljs under UMK23-evenemanget i Logomo i Åbo den 25 februari 2023. Yle visar finalen i direktsändning på Yle TV1 och Yle Arenan. Det går också att lyssna på sändningen i radio på kanalerna Radio Suomi och Yle X3M.

Du kan rösta på din favorit kostnadssfritt under direktsändningen genom att logga in på Yle-appen eller avgiftsbelagt antingen med sms eller genom att ringa röstningsnumret. Även en internationell jury poängsätter låtarna.

Vinnarlåten avgörs genom att man räknar ihop publikrösterna och poängen från den internationella juryn: tittarnas röster står för 75 procent och den internationella juryn för 25 procent av poängen.