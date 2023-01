The Fabelmans och The Banshees of Inisherin bland vinnarna på Golden Globes-galan

Abbott Elementary var den största vinnaren bland tv-serierna.

I Hollywood har Golden Globes-statyetterna delats ut tidigt på onsdag morgon. Under galan belönas både fjolårets bästa filmer och de bästa serierna.

Galan ses som en slags generalrepetition inför Oscarsgalan som i år går av stapeln den tolfte mars. Ofta ger Golden Globes-galan en fingervisning om vem som kan kamma hem de stora priserna också under Oscarsgalan.

Filmerna The Fabelmans och The Banshees of Inisherin hör till de stora vinnarna på galan.

Filmen The Fabelmans valdes till bästa dramafilm, medan The Banshees of Inisherin fick pris för bästa musikal eller komedifilm.

Bildtext Colin Farrell och Martin McDonagh har arbetat tillsammans tidigare, med filmen In Bruges som kom ut år 2008. Bild: EPA-EFE Golden Globe Award,filmer,tv-serier,Colin Farrell,The Banshees of Inisherin,Martin McDonagh

Dessutom vann Steven Spielberg pris för bästa regi för den självbiografiska filmen The Fabelmans, medan Martin McDonagh kammade hem priset för bästa manus för The Banshees of Inisherin. Dessutom fick skådespelaren Colin Farrell pris för bästa manliga huvudroll i en musikal eller komedi i samma film.

Också filmen Everything Everywhere All at Once klarade sig bra på galan. Michelle Yeoah fick priset för bästa kvinnliga skådespelare i en komedi- eller musikal, medan Ke Huy Quan vann kategorin bästa manliga biroll i alla filmkategorier.

Bildtext Austin Butler prisades för sin roll som Elvis. Bild: EPA-EFE Golden Globe Award,filmer,tv-serier,Austin Butler,Elvis

Austin Butler är en av Oscarsfavoriterna och han vann priset för bästa manliga skådespelare i en dramafilm för sin roll i filmen Elvis.

Cate Blanchett valdes till bästa kvinnliga skådepelare i en dramafilm för sin prestation i Tár.

Abbott Elementary tog hem flera priser

Den största vinnaren bland tv-serier blev komediserien Abbott Elementary som utspelar sig i en lågstadieskola i Philadelphia.

Serien fick pris för bästa komedi- eller musikalserie. Dessutom vann Quinta Brunson pris för bästa kvinnliga skådespelare i en komedi eller musikalserie och Tyler James Williams valdes till bästa manliga biroll i alla kategorier av serier.

Bildtext Abbott Elementary var den största vinnaren när det gäller tv-serier. Bild: David Fisher/Shutterstock/All Over Press Golden Globe Award,filmer,tv-serier,Abbott Elementary

Förutom Abbott Elementary var det ingen tv-serie som vann flera kategorier. House of the Dragon fick pris för bästa dramaserie.

Priset för bästa kvinnliga skådespelare i en dramaserie gick till Zendaya för rollen i Euphoria, medan Kevin Costner fick pris för bästa manliga skådespelare i samma kategori, för sin roll i Yellowstone.

Bildtext Jennifer Coolidge fick pris för sin roll i White Lotus. White Lotus valdes också till bästa miniserie. Bild: Sara Jaye Weiss/Shutterstock/All Over Press Jennifer Coolidge,The White Lotus,Golden Globe Award

Under galan hördes också Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som drog paralleller till Golden Globes-galans start.

– Den här galan föddes i en speciell tid. Andra världskriget var ännu inte över, men vinden hade redan vänt. Alla visste vem som skulle komma att vinna, men strider och tårar skulle ännu utkämpas. Det var då galan skapades för att hedra de bästa prestationerna år 1943. Nu är det 2023 och kriget i Ukraina är ännu inte över, men vinden håller på att vända och vi vet redan vem som kommer att vinna, sa han.

Källor: Reuters, BBC, The Guardian