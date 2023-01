Keira tävlar i UMK med sin debutsingel: ”Alla pusselbitar bara föll på plats”

Med låten No Business On The Dancefloor strävar Keira efter att lyssnarna ska släppa lös alla tyglar, och låta den inre partypinglan stiga fram. Låten är den första för den sprillans nya artisten.

– Jag söker kanske ännu lite mig själv som artist, allt har gått så snabbt framåt nu till en början, svarar Keira Lundström på frågan om vem hon är som artist.

Keira deltog förra året i sångtävlingen The Voice of Finland, i vilken hon tog sig till en tredje plats. Efter tävlingens hektiska veckor och höga tempo var hon rädd att hennes karriär skulle ta slut.

– Då tog skivbolaget Capitol Records Finland kontakt med mig, och nu har jag just skrivit på ett skivkontrakt!

”Det är egentligen fortfarande lite överraskande, men nu är jag här!”

Att fatta beslutet att skicka in en demo till UMK var lätt för Keira. Redan som liten har hon sett på Eurovision Song Contest hemma med mamma, och UMK likaså, och hon minns de kvällarna som speciella.

– Det var då man fick vara vaken och se hela tävlingen, trots att den höll på sent in på natten.

Frågan om ifall Keira skulle ställa upp kom snabbt efter att hon kommit in till sitt musikbolag. Själv säger Keira att det är en dröm som går i uppfyllelse, att få tävla i Tävlingen för ny musik.

– Ganska snabbt efter att jag steg in i studion första gången kom frågan om jag vill ställa upp i UMK. Efter att jag svarat ja, började vi fundera på sånger och vi hann lyssna på några demon innan Business On The Dancefloor presenterades för mig. Redan efter att ha hört en kort del av den visste jag att det var den jag ville fortsätta jobba med.

Bidraget beskriver Keira som en låt man ska dansa till. Med låten vill hon uppmana lyssnaren att inte bry sig om vad andra tycker, och släppa loss.

The Voice of Finland lärde hur man uppträder i direktsändning

Att redan ha deltagit i en sångtävling på tv ser Keira som en fördel inför UMK, eftersom hon blivit van med att uppträda i direktsändning. Dessutom lärde hon sig att hänga med i ett snabbt tempo.

– Jag deltog i tre direktsända finaler i The Voice of Finland, och för dem gällde det att lära sig två låtar i veckan, och koreografier till dem. Nu när vi börjat fila på koreografier till mitt UMK-nummer märker jag att jag lär mig saker mycket snabbare.

Och koreografi är något som tittarna kan vänta sig av Keiras nummer i UMK också.

– Det blir en stor show i Logomo och det blir något lite annorlunda, något lite nytt. Ni kan förvänta er dans och lite mystik.

Som 17-åring är Keira yngst i årets startfält, något hon inte desto mer ens har reflekterat över. Efter en stunds betänketid kommer Keira fram till att det nog är en styrka.

– Nu har jag möjlighet att ge ett första intryck åt alla som hör och ser mig!

”Wow… och åhå! Så vill jag att folk ska reagera”

Låten, No Business On The Dancefloor, är skriven av Teemu Brunila, Axel Ehnström och Jason OK. Keira själv hoppas att hon slår lyssnaren med häpnad då de hör hennes låt för första gången.

– Wow… Och åhå! Så hoppas jag att folk ska reagera. Och sen vill jag att lyssnarna ska se fram emot att se min show i Logomo i februari.

Finalen i UMK23 går av stapeln den 25.2 klockan 21.00 i Logomo i Åbo, och direktsänds i Yles kanaler. Publiken, tillsammans med jurygrupper, utser en vinnare bland de 7 finalisterna. Mellan den 12.1 och den 20.1 presenteras en artist och bidrag per vardag.