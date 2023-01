Kommentar: Ytterligare hemligstämplade dokument hittade i Joe Bidens spår – skandalen är en perfekt passning till Donald Trump

Att även Joe Biden låtit bli att returnera sekretessbelagda handlingar är ytterst pinsamt, eftersom Biden kraftigt kritiserat sin företrädare för hans pappershantering.

Först kunde CBC berätta att 10 hemligstämplade dokument har hittats i ett skåp i Bidens gamla kontor i tankesmedjan Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagements lokaler i Washington DC. Det är en tankesmedja som hör till Pennsylvania-universitetet där Biden var hedersprofessor 2017-2019.

Dagen efter kom nästa avslöjande. NBC rapporterar att ytterligare dokument från tiden då Biden var vice president under Barack Obama ska ha hittats i en annan lokal, som Joe Biden också använt som kontor innan han blev president.

För president Biden är det en pinsam upptäckt, inte minst eftersom han själv kraftigt kritiserat sin företrädares hantering av hemligstämplade dokument och kallat Donald Trump för totalt oansvarig för att han inte som lagen kräver lämnade in hemligstämplade dokument till riksarkivet undan förvarade dem i sitt hem Mar-a-Lago i Florida.

Den federala polisen FBI hittade mer än 300 hemliga dokument i en spektakulär husrannsakan mot Mar-A-Lago i slutet augusti. Nu visar det sig att även Biden disponerat över ett antal hemliga handlingar efter att ha lämnat ämbetet som vice president.

Joe Biden själv säger sig vara förvånad över de sekretessbelagda dokument som hittats på hans tidigare kontor i Washington DC. Han låter förstå att han inte kände till dokumenten.

Justitieministeriet ska nu utreda fallet Biden. Sedan förr utreder en särskild åklagare på justitieministeriet om Donald Trumps ska ställas inför rätta på grund av sin hantering av hemliga dokumenten.

Av de många utredningar som pågår mot Trump utgör de hemligstämplade dokumenten som hittades i Florida de starkaste bevisen för att kunna ge Trump en fällande dom i en eventuell rättsprocess, enligt många amerikanska bedömare.

Det är justitieministern Merrick Garland, utnämnd av Biden, som i sista hand beslutar om ett åtal väcks mot Trump.

Betydande skillnad mellan fallen

Republikanerna har varit snabba med att beskylla Demokraterna för hyckleri, först skäller ni på Trump och sedan gör er president samma sak. Där ser ni, alla presidenter glömmer returnera hemligstämplade papper.

Nyheten on Bidens dokument passar även perfekt in i Trumpanhängarnas narrativ. Det här enligt dem ytterligare ett exempel på att federala myndigheter motarbetar republikaner med att hemlighålla central information. Varken justitieministeriet eller Vita huset har berättat om fyndet trots att det gjordes redan den 2 november, bara en knapp vecka före mellanårsvalet. Istället läckte det ut via media.

Det finns ändå betydande skillnader mellan de två fallen.

I Bidens fall var det hans egna jurister som hittade de hemligstämplade dokumenten bland övriga dokument i samband med att de tömde kontoret i början av november. Enligt CNN skulle de handla om 10 dokument med underrättelseuppgifter om Iran, Ukraina och Storbritannien från 2013-2016. Några av dessa 10 dokument är av topphemlig karaktär.

Bidens jurister lämnade genast över handlingarna till Riksarkivet där de hör hemma. Vita huset meddelade att man samarbetar med med både Riksarkivet och justitieministeriet. Riksarkivet hade inte heller begärt dokumenten av Biden.

I Trumps fall vägrade hans jurister i månader samarbeta med Riksarkivet, som upprepade gånger begärt Trump att återlämna de hemliga handlingar han tagit med sig från Vita huset till Florida.

Till slut gjorde FBI:s en husrannsakan i hans hem i Mar-A-Lago och fyndade omkring 300 hemligstämplade dokument, varav 60 är topphemliga. Vissa dokument uppges innehålla känslig information om kärnvapenkapacitet.

Men trots skillnaderna är misskötsel av sekretessbelagda dokument ett potentiellt brott enligt amerikansk federal lag. De kan alltså få juridiska konsekvenser oavsett om det handlar om några eller hundratals handlingar och det spelar heller ingen roll och om man tillhandahåller topphemligheter avsiktligt eller oavsiktligt.

Men framför allt kan det få politiska följder. Hillary Clinton bevarade hemligstämplade handlingar på sin privata dators server medan Biden hade dokumenten i ett skåp i sitt tillfälliga kontor.

Det blir alltså svårt att förklara för det amerikanska folket varför konservativa Trump ställs inför rätta men inte Biden (eller Hillary Clinton för den delen). Argumentet att justitieministeriet utredningar är juridiska, inte politiska, väger i det sammanhanget lätt.