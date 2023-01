Norrena & Frantz: ”Det känns fel att säga till sambon att jag skulle vilja vara ensam ibland”

Relationspodden fick nyligen ett brev av Maisan, som funderade på om det var en oroväckande utveckling att hon allt oftare gör saker på egen hand medan maken stannar hemma.

Hur mycket ska man egentligen göra tillsammans som ett par?

Är det ett tecken på att någonting inte står rätt till om man ofta väljer att umgås med andra än partnern?

Maisans fråga kändes uppenbarligen angelägen för många av Relationspoddens lyssnare, för vi fick in mängder av svar.

Ett vanligt mönster bland yngre personer tycks vara att man i början av relationen lever i nästan fullständig symbios. Men när förälskelsen lugnat ner sig och i bästa fall en grundtrygghet uppstått i relationen känns det bara roligt att ha egna intressen och sociala sammanhang vid sidan av parförhållandet.

Äldre brevskrivare intygar att det kan ta sin lilla tid att hitta den optimala balansen då båda upplever att de fått den egentid de behöver för att må bra. Då blir också relationen rikare, eftersom man har mera att tala om med partnern när man upplevt saker på varsitt håll.

Men som vanligt är kommunikation nyckeln till allting. Att våga sätta ord på sina behov, kunna kompromissa och inte ständigt prioritera annat framom sig själv.

Hör många inspirerande och insiktsfulla synpunkter i veckans poddavsnitt! Några av breven publicerar vi här nedan.

Har lärt mig att vara tydlig med vad jag behöver

En relation behöver nog en balans av gemensam tid och egentid för att må bra. Men it takes two to tango.

Själv har jag haft tendensen att överge mig själv och mina behov i en parrelation och nästan bli medberoende. Har tvingats lära mig den smärtsamma vägen att lyssna på mig själv och att kunna kommunicera mina behov.

Jag har insett vikten av att vara tydlig, jag kan inte anta att den andra automatiskt ska veta vad jag behöver.

Hot mama, 33

Jag glömde bort mig själv i början av relationen

Jag uppskattar att göra saker för mig själv. När jag pratat om det här med andra har vissa blivit oroliga för att jag inte skulle trivas i mitt förhållande. Jag har också själv oroat mig lite, eftersom jag tycker det är riktigt skönt att pojkvännen inte hänger med överallt.

Men jag tror ändå inte att det handlar om att jag skulle vilja avsluta förhållandet, utan snarare att jag i början glömde bort att prioritera mig själv och därför nu känner ett större behov av frihet och självständighet.

Självständig 20+

Jag har varit ett bihang till maken, nu är det svårt att hitta mig själv på nytt

Jag blev av olika orsaker ett bihang till maken, som kan vara rätt dominant. Det ledde till att jag nu som gammal tant mår dåligt och kämpar för att hitta de små bitar av mig själv som finns kvar.

Livet går fort och plötsligt står man där och är bitter över att man försummat sig själv.

70-plussare

Behöver egentid men täcks inte säga det till sambon

I början av vår relation var vi särbor och fick då den fritid vi behövde trots att vi träffades ofta.

Nu när vi är sambor är det svårare att rättfärdiga den där egna fritiden när sambon fortfarande vill umgås så mycket som möjligt. Det känns fel att säga att nu måste jag ha egen tid, fast den är ack så behövlig.

Sambo 29

Jag flänger omkring, han myser hemma

Jag är social och utåtriktad och blir lätt uttråkad av att bara vara hemma. Min sambo trivs däremot mycket bra med det lugna hemmalivet. Han får sitt sociala behov uppfyllt på sitt jobb och har inte behov av att hitta på saker på fritiden.

Ibland får jag dåligt samvete över att vara den som flänger, men samtidigt behöver jag det.

En pigg och aktiv 43-åring

Låt partnern blomstra!

Jag tycker det inte finns någon fast regel så länge båda parterna mår bra.

Om man låter den andra blomstra och trivas så vinner man själv i det långa loppet. Jag tror att begränsningar och förbud inte leder någon vart. Ingen vill sitta i en bur och bara göra det den andra vill.

Frihet under ansvar, 57 år