Robin Packalen hittade äntligen den rätta låten för UMK: ”Jag är här för att ha det roligt, med en låt som är perfekt”

Girls Like You beskriver Robin Packalen som en blandning mellan pop och funk och är den bästa låten han någonsin skrivit. Och det är låten vi har att tacka för att Robin deltar i tävlingen.

– Låten kom till på bara ett par timmar när jag och min producent Joonas Parkkonen var i Los Angeles och skrev musik tillsammans med den amerikanska låtskrivaren Zoe Moss. Efter sessionen satte vi oss i bilen med Joonas, körde längst gatorna i LA och spelade låten om och om igen. Den var perfekt.

Robin förklarar att Girls Like You till 100 procent motsvarar hans egen musiksmak och musikstil och att det därför var ett lätt val att skicka in den då UMK sökte låtar i höstas.

– Vi funderade hur vi bäst kunde nå ut till så många som möjligt med Girls Like You och jag kände att mina egna krafter den här gången inte räcker till. UMK erbjuder just den plattformen som den här låten är värd.

En delorsak till att Robin ställer upp i tävlingen i år och inte har gjort det tidigare är just det att den rätta låten har saknats. En annan delorsak är att han inte känt sig redo innan i år.

”Nu kan jag njuta av den här resan”

Robin har flertalet gånger och år efter år fått frågan om det inte skulle vara dags för honom att ställa upp i de finska uttagningarna till Eurovision Song Contest. Han har ändå hållit sig från tävlingen fram tills nu.

– Trots att jag har gjort musik i flera år har det inte känts rätt att tävla i UMK tidigare. Jag har inte känt att jag skulle ha fått något ut av den här tävlingen tidigare.

Bildtext Robin Packalen ser UMK som en strålande möjlighet för båda nyare och mer etablerade artister att få synlighet. Bild: Yle / Nelli Kenttä UMK23,Robin Packalen

Med flera års erfarenhet av att uppträda tänker han dessutom att han lärt sig att hantera stress och nervositet så att det inte ställer till med problem för honom.

– Jag börjar vara van att ställa mig framför stora folkmassor och uppträda, så jag känner inte att jag behöver vara rädd för att frysa eller stelna i en sådan situation, vilket annars lätt kan hända.

– Men framför allt är jag ute efter att njuta av den här upplevelsen och ha roligt. Hur det går, det ser vi sen.

Musik har Robin gjort i tio år, sin ringa ålder till trots. År 2012 slog han igenom med sin debutsingel Frontside Ollie. Efter det följde fler album, konserter och turnéer. Under den tio år långa resan har Robin lärt sig se helheten bakom låtskriveri.

– Jag har ju så klart utvecklats massor och bland annat lärt mig förstå processen bakom hur en låt kommer till från idé till färdig produkt. Och så har jag nu för tiden ett lugn som kommit efter hand, intervjusituationer är till exempel inte något som stressar mig mer. Jag börjar ha sett det här förr, skrattar Robin.

”Jag tänkte köra på att vara mig själv, vem annan skulle jag vara?”

Av scenshowen i februari kan publiken vänta sig det som Robin tyckt om att syssla med båda på och utanför scenen:

– Akrobatik. Jag brukar syssla med diverse stunts lite här och där och det är något jag vill ta med mig till showen i Logomo också. Jag tycker det är viktigt att scenshowen ser ut som mig själv.

Bildtext 24-åriga Robin har redan hunnit göra musikkarriär i tio år, och fått frågan om att ställa upp i UMK flera gånger. Nu är han redo. Bild: Yle UMK23

För Robin känns det också viktigt att helheten känns ärlig, både för honom själv och för publiken.

– Jag tänker köra på att vara mig själv. Inte kan jag ju låtsas vara någon annan, konstaterar Robin och fortsätter.

– Och nu då jag äntligen är här, så vill jag ju visa min bästa sida! Men jag litar på att ärlighet varar längst.

Genom låten vill Robin bjuda lyssnaren på en resa till en soligare plats än det vintriga Finland vi lever i just nu.

– Ser man ut genom fönstret nu ser man att det är ganska sömnigt och mörkt ute, så jag skulle rekommendera att du som lyssnar stänger ögonen och drömmer bort dig till en somrig strand.

Finalen i UMK23 går av stapeln den 25.2 klockan 21.00 i Logomo i Åbo, och direktsänds i Yles kanaler. Publiken, tillsammans med jurygrupper, utser en vinnare bland de sju finalisterna. Mellan 12.1 och 20.1 presenteras en artist och bidrag per vardag på svenska.yle.fi, Svenska Yles Instagram och i Vega Dag.