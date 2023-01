Finland nollades under januarilägret – sista matchen innan EM-kvalet slutade i förlust

På 180 landskampsminuter i Portugal lyckades Finland inte näta. Mot Estland hade laget stora problem att skapa målchanser och förlorade med uddamålet.

Efter 0–2-förlusten mot Sverige i måndags var det ett nytt landslag som idag gick ut på gräset i Albufeira för att träningsspela mot Estland.

Markku Kanerva bytte ut hela startelvan då han mönstrade en 5–3–2-uppställning där sex spelare gjorde sin debut i A-landslandslaget.

Den blåvita spelarrockaden gav ändå ingen effekt. Finland åkte på andra raka förlusten då Estland vann med 1–0.

Det avgörande målet kom i den 84:e minuten. Martin Miller blev estnisk matchvinnare och såg till att Finlands januariturné blev en missräkning.

Inga skott på mål

Finland hade stora problem i anfallsspelet i matchen. I första halvlek anföll laget mycket på vänsterkanten men inne i straffområdet tog det stopp.

Finland som startade med Anthony Olusanya och Saku Ylätupa på topp hade inte ett enda skott på mål i matchen. I första halvlek sköt Olusanya några gånger men bollen fastnade på estniska spelare eller gick utanför mål.

Det estniska anfallen var också trubbiga men Finlands målvakt Viljami Sinisalo tvingades ändå gör en räddning i första halvlek.

Efter paus fortsatte Finland att hålla i bollen och en kvart in i andra halvlek kom lagets första ordentliga chans.

Mittbacken Diogo Tomas nådde högst på en frispark men nickade utanför det estniska målet. En stund senare fick Santeri Väänänen ett bra läge från ungefär 20 meter men skottet gick utanför.

Miller avgjorde för Estland

På slutet lyckades Estland skapa lite press mot det finska målet via hörnor, och den 84:e minuten fick laget utdelning. Bollen stannade kvar i Finlands straffområde efter en hörna och Martin Miller sköt in segermålet via ett täckande finländskt ben.

Inhopparen Agon Sadiku fick sedan två målchanser för Finland men han sköt både förbi och över det estniska målet, och Markku Kanervas mannar lämnade planen som förlorare.

Det här var Finlands sista match innan EM-kvalet börjar om två och en halv månad. Finland inleder kvalet med bortamatch mot Danmark den 23 mars.