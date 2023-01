Lisa Marie Presley är död

Sångaren och låtskrivaren Lisa Marie Presley, Elvis Presleys enda barn, har avlidit vid 54 års ålder. Det har bekräftats av hennes mor Priscilla Presley.

”Det är med tungt hjärta jag måste delge den förkrossande nyheten att min vackra dotter Lisa Marie har lämnat oss” uppgav Priscilla Presley i natt. ”Hon var den mest passionerade, starka och kärleksfulla kvinna jag någonsin känt”, fortsatte uttalandet.

Enligt kändissajten TMZ förklarades Lisa Marie Presley död på ett sjukhus i Los Angeles, dit hon förts efter en misstänkt hjärtinfarkt.

TMZ uppger att sångaren hittades medvetslös i sitt sovrum av sin städare. Hennes ex-make Danny Keough råkade komma till platsen just då och han utförde hjärt- och lungräddning på henne tills ambulansen kom.

Hon återfick pulsen och fördes till sjukhus, men avled där.

Bildtext Lisa Marie Presley (till vänster) på Golden Globe Awards tillsammans med Priscilla Presley. Bild: NBC / BACKGRID Lisa Marie Presley,Lisa Marie Presley

Så sent som på onsdagen deltog Lisa Marie Presley, tillsammans med sin mor Priscilla Presley i prisceremonin Golden Globe Awards, där priset för bästa manliga skådespelare gick till Austin Butler för hans huvudroll i en film om Elvis Presley.

Lisa Marie föddes den 1 februari 1968 i Memphis, Tennessee, ganska exakt nio månader efter att Elvis och Priscilla Presley gift sig.

Bildtext Den här bilden på familjen Presley publicerades genast efter Lisa Maries födelse. Bild: Kobal/Shutterstock/All Over Press Lisa Marie Presley,Elvis Presley,Priscilla Presley

Lisa Marie följde i sin fars fotspår och blev själv sångare och låtskrivare. Hon publicerade sitt debutalbum ”To Whom it May Concern” år 2003.

Hon var kanske ändå mest känd som Elvis Presleys dotter.

Hennes äktenskap med artisten Michael Jackson år 1994 och skådespelaren Nicolas Cage 2002 väckte stor uppmärksamhet. Hon hade två andra äktenskap utöver dem och har tre barn. Ett fjärde barn dog 2020.

Källor: AP, TMZ