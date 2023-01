Morgonkollen: Fem nyheter att ha koll på i dag

God morgon! Här är nattens och morgonens nyheter i ett nötskal, med dagens väder.

Granskning: Liten krets förberedde uppsägning av kommundirektören i Kyrkslätt – politiker talar om systematiska attacker mot direktören

Kommundirektören i Kyrkslätt avgick i december på grund av förtroendebrist. Svenska Yles granskning visar att det i bakgrunden finns spänningar mellan kommundirektören och långvariga styrelseledamöter. Men inga tydliga skäl till förtroendebristen.

Processen som ledde till att Kyrkslätts långvariga kommundirektör Tarmo Aarnio sade upp sig inleddes under hösten.

Kommunstyrelsen hölls utanför processen och kommundirektörens avgång kom som en överraskning för vissa när det blev offentligt i december.

Lisa Marie Presley död

Sångaren och låtskrivaren Lisa Marie Presley, Elvis Presleys enda barn, har avlidit vid 54 års ålder. Det har bekräftats av hennes mor Priscilla Presley.

Enligt kändissajten TMZ förklarades Lisa Marie Presley död på ett sjukhus i Los Angeles, dit hon förts efter en misstänkt hjärtinfarkt.

Lisa Marie följde i sin fars fotspår och blev själv sångare och låtskrivare. Hon publicerade sitt debutalbum ”To Whom it May Concern” år 2003.

ÅA-professor sågar Saarikkos tankar om att återinföra skatteavdrag på bolåneräntor

Finansminister Annika Saarikko (C) har initierat en utredning om skatteavdrag på bolåneräntor om räntorna stiger för mycket. Åbo Akademis professor i nationalekonomi, Edvard Johansson, anser att det behövs andra lösningar.

Systemet med att bolånetagare kunde dra av en del av sina ränteutgifter för hemmets bolån i beskattningen infördes efter kriget då landet var sönderbombat och staten ville främja återuppbyggningen.

Edvard Johansson som är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi tycker det var ett bra beslut att slopa avdraget. Ränteavdraget hjälper egentligen fel personer, de som har stora bostadslån är de som har höga inkomster, säger Johansson.

Luckans integrationsprogram FIKA söker nya mentorer och adepter

Luckans Mentorprogram FIKA erbjuder möten mellan nyinflyttade och personer som känner sig etablerade i Finland. Genom mentorskapet kan man få en ny vän och lära känna en annan kultur.

FIKA, som fungerar i huvudstadregionen, söker nu nya mentorer och adepter.

Vem som helst kan ställa upp som mentor för en person som flyttat till Finland. Adepter kan ansöka till programmet två gånger per år, i januari och augusti. Årets första ansökningsrunda går av stapeln inom kort, 16-29 januari. Mentorer kan ansöka året runt.

Iivo Niskanen årets idrottare

Det gick enligt förhandstipset. Iivo Niskanen vann omröstningen knappt före Wilma Murto då han för fjärde gången korades till årets idrottare i Finland.

Niskanen vann OS-guld på sin paraddistans 15 kilometer klassiskt och tog dessutom silver i sprintstafetten med Joni Mäki och individuellt brons i skiathlon. Han vann dessutom tre världscuplopp.

Andraplatsen i idrottsjournalisternas omröstning gick till stavhopparen Wilma Murto. Hon tog EM-guld i München efter en fantastisk prestation i finalen. Hon hoppade finländskt rekord tre gånger om.

Murto seger i EM-finalen valdes till årets mest fängslande idrottsögonblick av tv-publiken och hon utsågs också till årets förebild.

Vädret är mulet och på många håll förekommer regn, snöblandat regn eller snöfall.

I landets södra och mellersta delar tidvis regn eller snöblandat regn, i landets östra del också snöfall. I eftermiddag mera allmänt regn, i landets mellersta del också snöfall eller snöblandat regn. Temperaturen 0...+4 grader.

I landets norra del tidvis snöfall eller snöblandat regn, i söder lokalt även regn. I kväll i norra Lappland lokalt klarare. Temperaturen mest +2...-3 grader, från i eftermiddag i norra Lappland lokalt -4...-10 grader.

I landets östra del, landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten och Kajanaland och i landskapet Norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo är trottoarerna mycket hala på grund av ett tunt lager vatten ovanpå isiga ytor.