NHL-kolumnen: Nu börjar de svettiga veckorna för mästarkandidaternas GM:s – har lagen som dominerar i grundserien alla pjäser för att vinna Stanley Cup?

Fredagen 3 mars ska laget som vinner Stanley Cup vara spikat. En månad senare startar det stora testet för mästarkandidaternas General Managers – vem lyckades hitta de sista kompletterande pjäserna?

Vilka lag behöver vad före transferfönstret stänger – och kan Florida Panthers fortfarande rädda den här säsongen? NHL-podden diskuterar kvalitetsfrågor den här veckan.

Köpa eller sälja? Florida och Nashville står inför tuffa beslut då spelarmarknaden snart kör igång 30:15

Vi har sett det många gånger bara under de senaste åren. Hur den kommande Stanley Cup-mästarens GM kompletterar laget före transferfönstret stänger och trejdar in spelare som bidrar med just precis det som fattades från ett lag som är redo att gå hela vägen.

Förra säsongen var det Colorados dåvarande GM Joe Sakic som plockade Josh Manson, Andrew Cogliano och såklart Artturi Lehkonen. Alla tre – och alldeles speciellt Lehkonen – visade sig vara varken mer eller mindre än stöttepelare i racet som slutade med parad.

Laget som förlorade sin Stanley Cup-krona, Tampa Bay Lightning, hittade i sin tur i februari 2020 de sista pjäserna för två titlar på raken. Blake Coleman och Barclay Goodrow blev två tredjedelar av ”Bolts” supergiftiga tredje kedja som käkade upp motståndarnas stjärnor.

Fortfarande är det ordentligt med tid kvar tills transferfönstret stänger. Men för klubbarnas GM:s känns det antagligen som att 3 mars är helt bakom knuten.

Trejda rätt – trejda fel

Alla som aktivt följer med NHL torde vara överens om att lagen som vunnit de tre senaste Stanley Cup-titlarna fick helt avgörande nytta av sina kompletterande pjäser.

I båda fallen var det fråga om liknande trejder. Såväl Tampa som Colorado hade sina långvariga och självklara nyckelspelare och behövde bara stödande pjäser.

De sista förstärkningarna hade inte alltför stora förväntningar på sig. ”Bolts” och ”Avs” behövde inte nya stjärnor till laget, utan spelare med stark karaktär, skinn på näsan och väldigt starka tävlingsinstinkter. Spelare som kunde ge stjärnorna stöd i avgörande stunder.

Det tycks vara det vinnande receptet.

Exempel på lag som försöker hitta en frälsare och gör ett storkap i sista stund finns det gott om. Oftast är de samtidigt exempel på misslyckanden. Spelare som är vana att vara sitt lags ledare har oftast svårt att hitta sin plats i en trupp där ledarhundarna redan finns sedan tidigare.

Det färskaste exemplet är från i fjol. Floridas GM Bill Zito försökte med att trejda in Claude Giroux göra grundseriens målfarligaste lag, Florida Panthers, till ännu vassare på ett delområde som redan fungerade närmast perfekt.

Resultaten uteblev. Panthers hade egentligen behövt tuffhet, kampanda och spelare som är färdiga att uppoffra sig för laget. Det var inte så att Giroux misslyckades – han producerade starkt offensivt. Problemet var att han inte fyllde någon tom lucka.

Det gjorde däremot Artturi Lehkonen, Josh Manson, Blake Coleman och Barclay Goodrow.

Lagen som har ”fönstret uppe” just nu

Behoven för att vara aktiv innan trade deadline varierar. Vissa lag ser chansen att hinna med i slutspelståget, andra konstaterar att det är dags att göra stora förändringar i truppen och ser en möjlighet att trejda in nya fräscha krafter och bli av med bärlast.

Med tanke på vad varje NHL-säsong till slut handlar om är de intressantaste potentiella trejdarna ändå lagen som ser ut att ha en realistisk chans att vinna Stanley Cup.

För undertecknad finns det åtta klubbar som utan smärre underverk kan gå hela vägen.

Kvartetten som i skrivande stund leder sina divisioner hör alla till lagen med ”Stanley Cup-fönstret vidöppet”.

Mest ljus genom solgluggen sprider sig över Boston Bruins, Carolina Hurricanes är favorit om laget tar sig vidare från östra konferensen, men ser inte tills vidare lika starkt ut som Bruins. Bland de två ettorna i väst är Dallas en mer fungerande helhet än Vegas.

Som starkast i den utmanande kvartetten ter sig ett ”nu eller aldrig”-inställt Toronto Maple Leafs. Tampa Bay Lightning förkrossande vinnarrutin placerar dem en hårsmån bakom Leafs och ett halvt steg framför New York Rangers som ändå har sylvassa nyckelområden.

Från väst är det svårt att se något annat lag utmana Dallas och Vegas om finalspel än regerande mästarna Colorado. Just nu är Avalanche inte ens på slutspelsplats, men hälsoläget och små justeringar kan fortfarande ändra på allt.

Då är frågan: vad behöver den kommande mästaren göra innan klockan slår 15 på den nordamerikanska östkusten fredagen 3 mars?

Divisionsettornas behov varierar

Boston får helt enkelt gälla som solklar största favorit när halva grundserien är spelad. Ser man på hur laget är komponerat, är den ledande tanken: gör ingenting – rucka inte på en perfekt balans och harmoni.

Om GM Don Sweeney ändå vill ge sitt lag ännu mer djup, så kan en topp sex-ytterforward och en tredjeparets back vara smarta små justeringar. Men i princip är det bara att köra.

Carolina Hurricanes måste på ett eller annat sätt lösa sitt enorma problem med att få utdelning på ett närmast förkrossande stort skottövertag i match efter match. Spelare som kan avgöra i slutspelets cyniska atmosfär behövs.

En fullt förståelig tanke är att styrkan finns i truppen och kommer att blomma ut när som helst. Det måste ändå ske: Hurricanes bör vara minst i konferensfinal med nuvarande lag.

”Överloppsmålvakten” kan bytas ut mot en pålitlig och kylig målskytt – antingen en forward, eller en ”John Klingberg” på blå linjen. Alternativt en forward som slår in returer med hög procent. Han får gärna vara center.

Vegas Golden Knights har två stora frågor: hur är hälsoprognosen för lagets kärnspelare – och vågar laget gå in slutspelet med en rookiekeeper som förstaval? Tippar att målvaktsfrågan håller GM Kelly McCrimmon vaken om morgonnätterna.

Dallas är en lättversion av Boston. Egentligen bara att köra och lita på gänget och systemet. Denis Gurianov är undantaget: yttern har helt slutat göra poäng. Ett försök att få in en effektivare mitten sex-forward borde finnas på GM Jim Nills agenda.

Två av utmanarna har uppenbara brister

Toronto Maple Leafs leder inte Atlantic-divisionen och kommer inte att göra det när grundserien tar slut. Ändå hör Leafs utan tvivel till de riktigt heta Stanley Cup-favoriterna. I hela ligan har endast divisionsrivalen Boston i skrivande stund fler poäng än Leafs.

Toronto samlar poäng genom kompakt lagspel och trygga målvakter. Snacket om ett renodlat offensivt highlights-gäng kan glömmas: Leafs har släppt in tredje minst mål av alla 32 lag. Offensiven fungerar också – bara sex lag har satt fler puckar i nätet.

Toronto kan ändå inte lita på att allt fungerar. Det här slutspelet bara måste leda till minst konferensfinal och bristerna med tanke på playoff är uppenbara.

För det första är kärnbacken Jake Muzzins karriär antagligen över och trots att Leafs försvarar ypperligt, blir spelet annorlunda i playoff. Blålinjen behöver förstärkas för att GM Kyle Dubas ska få hålla sitt jobb när säsongen är över.

Utöver backbehovet behövs det mer producerande djup i tredje och fjärde kedjan. Är David Kampf och Pontus Holmberg centrar som räcker till när man ska slå ut först Tampa och sedan Boston? Skulle inte våga räkna med det.

Regerande mästarna Colorado är för närvarande inte ens ovanför slutspelsstrecket. Potentialen är ändå enorm när och om sjukstugan töms. Men Colorado måste få in en kompetent andracenter för att kunna drömma om en ny Stanley Cup. Betoning på ”måste”.

New York Rangers ser stark ut på centerfilen, på blå linjen och mellan stolparna. Tipset är att GM Chris Drury är ute efter en erfaren snajper. Speciellt då en sådan som för närvarande finns i Chicago. Skäl för Drury ändå att hålla i minnet risken med att ta in en storstjärna.

Tampa då? Så länge truppens fem stora – Vasilievskij, Hedman, Stamkos, Point och Kutjerov – håller sin nivå är ”Bolts” alltid tillräckligt bra för att gå hela vägen. Speciellt som backup-forwardarna, Anthony Cirelli, Nick Paul, Brandon Hagel och Alex Killorn håller måttet.

Backtruppen behöver mer kvalitet bakom Hedman och Sergatjov och Pat Maroon är inte längre en nyttig spelare – ens i slutspelet.

Tick-tack, klockan går.

Tack för att du läste.

Källor: nhl.com, themorningpuck.com, naturalstattrick.com