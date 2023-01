Ingåbördige Daniel Enqvist spelklar för IFK Mariehamn: ”Det här känns som det rätta nästa steget i min fotbollskarriär”

Fotbollsspelaren Daniel Enqvist, 21 år, har skrivit på för IFK Mariehamn för en säsong. Kontraktet med laget i den högsta serien har en option för ytterligare en säsong.

Daniel Enqvist är uppvuxen i Ingå och har fått sin fotbollsfostran i lokala föreningen IIF Fotboll.

Han är väldigt glad över flytten till IFK Mariehamn.

”Jag är väldigt glad över att komma till den anrika klubben IFK Mariehamn, det här känns som det rätta nästa steget i min fotbollskarriär. Jag är tacksam över att klubben ger mig denna chans och ser min potential. Jag kommer att ge mitt allt för Grönvitt och klubbens alla supportrar”, säger han på IFK Mariehamns webbplats.



Enqvist började spela fotboll när han fyllde fem år. Från Ingålaget fortsatte han vidare till Karisklubben BK-46 och efter det spelade han för det västnyländska YJ-laget. Efter en sväng i HJK:s akademilag fortsatte han till Kaarinan Pojat i S:t Karins och efter det spelade han för Ekenäs IF:s P17-lag.

Han flyttade till Sverige och fotbollsgymnasiet i Åtvidaberg som 16-åring. Han återvände till Finland för säsongen 2021. Först spelade Enqvist i herrtvåan och säsongen 2022 i herrettan för Pargas IF. Det blev sammanlagt 44 matcher i Pargas IF.

Han har också spelat en ungdomslandskamp.

Tre spelare med EIF-förflutet i IFK Mariehamn

Klubbdirektören Peter Mattsson öser lovord över Enqvist:

”Daniel motsvarade våra förväntningar under testveckan och vi är nöjda att vi nu kan skriva ett avtal med honom. Vi har scoutat honom under hans tid i Piffen och provspelet bekräftade vår bild av honom. Han är redan erfaren trots sin unga ålder och var en given startspelare i division 1 ifjol.”

”Vi tror att miljön hos oss passar Daniel perfekt för att ta nästa steg i sin utveckling”, säger Mattsson på IFK Mariehamns webbplats.

Enqvist är vänsterfotad och spelar vanligtvis som vänsterback.

Daniel Enqvist får sällskap på Åland av två andra spelare med EIF-förflutet, nämligen Robin Sid – Ingåbo också han – och Oskari Sallinen. Sallinen spelade de två senaste säsongerna för EIF i herrettan. Sid har representerat EIF i två olika repriser och har spelat sammanlagt 165 ligamatcher.