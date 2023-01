Arsenal norra Londons herrar efter målvaktstavla – Mitrovic märkliga strafftabbe kostade Fulham dyrt

Arsenal stärkte sin ledarposition i engelska Premier League då Tottenham föll med 2–0 i derbyt om norra London.

Arsenal har inte vunnit Premier League sedan år 2004, men för varje omgång som går blir de allt klarare att ”Gunners” efter en lång väntan ska ta hem bucklan.

Efter en dryg kvarttimmes spel tog Arsenal ledningen efter att Tottenham-målvakten Hugo Loris spillde in Bukayo Sakas inlägg i eget mål efter att ha sett redan färdigt skakig ut i en sekvens tidigare.

Strax före halvtid drämde Arsenals stekheta norrman Martin Ødegaard till ett opportunistiskt långskott som hittade sig lågt ner i Tottenham-buren. I andra halvlek lyfte hemmalaget en nivå, men tack vare några strålande parader av Aaron Ramsdale tog Arsenal sin första seger på bortaplan mot Tottenham sedan år 2014.

Bildtext Känslorna kokade över för en supporter som stämplade till Ramsdale. Bild: IMAGO/Sportimage/ All Over Press Arsenal FC

Efter slutvisslingen utspelade det sig kaotiska scener då Ramsdale blev sparkad i ryggen av en Tottenham supporter när han hämtade sin vattenflaska bakom målet, detta efter att några välvalda ord utbytts med Tottenham-anfallaren Richarlison.

– Vilken idiot, kommenterar legendaren Gary Neville under händelsen i engelska Sky Sports sändning.

Segern utökar Arsenals ligaledning till åtta poäng framför tvåan Manchester City.

Svensk succé i Newcastle efter besynnerlig straff

Det innan säsongen rätt otippade stormötet mellan ligatrean Newcastle och sexan Fulham slutade med en hemmaseger efter att svenske anfallaren Alexander Isak serverats en tom bur framför sig och satt in segermålet för Newcastle i matchens elfte timme.

Fulham hade med 20 minuter kvar att spela chansen att gå upp i ledning efter att laget blivit tilldelade en straff. Den serbiske anfallaren Aleksandar Mitrovic, som öst in elva mål för Fulham den här säsongen snubblade till i ansatsen och sköt med högra foten via sin vänstra fot in i Newcastle-målet.

Bildtext Aleksandar Mitrovic stod för en väldigt ovanligt misstag vid straffpunkten. Bild: IMAGO/Pro Sports Images/ All Over Press Mitrovic

Efter vilda protester och en VAR-granskning dömdes målet bort för att ha tagit dubbeltouch och i stället frispark för Newcastle. Den bisarra situationen kan du se här (Viaplay).

Newcastle höll nollan för femte matchen i rad, vilket är första gången i klubbens historia. Laget är även nu utan förlust i Premier League i 14 matcher i följd, vilket tangerar klubbrekordet.

Graham Potter kan andas ut efter efterlängtad seger

Chelsea har på senaste tid gått väldigt illa under huvudtränaren Graham Potter, som lyckats lotsa laget till endast en vinst på de senaste åtta matcherna. Nu skulle laget ställas mot ett annat formsvagt lag i form av Crystal Palace som endast mäktat med en seger på de senaste sex matcherna.

Efter en skakig första halvek från bägge parter och chansutbyte kunde samtliga kring Chelsea ta en lättnadens suck när tysken Kai Havertz nickade in Hakim Ziyechs inlägg och satte därmed även segermålet.

Havertz har genomgått en enorm formsvacka den här säsongen med bara två mål på sina senaste tio matcher.

Nästa omgång ställs Chelsea för en enorm prövning i form av Liverpool, som likaså har gått riktigt trögt i Premier League och ligger på nionde plats, framför Chelsea på tionde.

Bildtext Nyligen bortgångne Chelsea-legendaren Gianluca Vialli hedrades under matchen. Bild: IMAGO/Colorsport/ All Over Press Gianluca Vialli

Nytt ansikte på plats på Stamförd bridge

Bildtext Mikhailo Mudryk presenterades med en ukrainsk flagga på sig Bild: Ashley Western/Colorsport/Shutterstock/All Over Press Mykhailo Mudryk

Chelsea passade på inför avspark att visa upp sin senaste investering – ukrainska storlöftet Mikhailo Mudryk som blev klar under söndagen för 88,5 miljoner pund.

22-åringen har skrivit på ett jättekontrakt som sträcker sig åtta och ett halvt år framöver.

Mudryk blir Chelseas femte import under januari-fönstret. Klubben har redan gjort klar med Joao Felix, Benoit Badiashile, David Datro Fofana och Andrey Santos.