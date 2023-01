Morgonkollen: Fem nyheter du behöver ha koll på i dag

God morgon! Här är nattens och morgonens nyheter i ett nötskal, med dagens väder.

Bra läge att hyra bostad

Just nu ser läget bra ut för den som vill hyra bostad. Nivån på boendet har blivit bättre, medan hyrorna har sjunkit en aning.

Samtidigt påverkar de stigande priserna också hyrorna.

Anne Viita vid Finska Hyresgäster lyfter dessutom fram ett orosmoment för framtiden. De höga räntorna kan få hyresvärdar att vilja sälja sina bostäder samtidigt som Finlands geografiska läge kan skrämma bort utländska ägare.

Pressen på att Tyskland ska skicka stridsvagnar till Ukraina ökar

Pressen på Tyskland att skicka, eller åtminstone godkänna att andra länder skickar, tysktillverkade stridsvagnar till Ukraina blir allt större.

Polens planer på att leverera Leopard 2-vagnar sätter i synnerhet förbundskansler Olaf Scholz i ett svårt läge.

Davosmötet inleds i dag

Världens ekonomiska och politiska elit samlas till Världsekonomiskt forum i Davos, i Schweiz.

Det är andra gången mötet ordnas sedan coronapandemin började.

I år ska mötet bland annat diskutera de ekonomiska följderna av pandemin, Ukrainakriget och klimatförändringen.

Brottsoffer hörs inte alltid i samband med true crime-produktioner

Sofia blev våldtagen i decennieskiftet. Produktionsbolaget Century Films gjorde ett program om fallet och när Sofia försökte kontakta bolaget fick hon inget svar.

– Jag vet inte om något brottsoffer önskar att det görs ett program om deras fall. Många kanske glömmer att det handlar om riktiga människor.

Vid Brottsofferjouren säger man att true crime-program påverkar brottsoffren och att det minsta programmakaren kan göra är att kontakta offret eller offrets närstående.

Robin Packalen hittade den rätta låten för UMK

Girls Like You beskriver Robin Packalen som en blandning mellan pop och funk och som den bästa låten han skrivit. Och det är låten vi har att tacka för att Robin deltar i UMK.

Enligt Robin motsvarar Girls Like You till 100 procent hans egen musiksmak och musikstil. Därför var det ett lätt val att skicka in den då UMK sökte låtar i höstas, säger han.

Det förekommer regn, snöblandat regn eller snöfall i hela landet.

Temperaturen ligger mellan 0 och 3 grader i landets södra och mellersta delar samt i Norra Österbotten och Kajanaland. I norr är temperaturen mellan +1 och och -10 grader.

Vindvarning för landområden gäller i landskapen Egentliga Finland och Nyland.