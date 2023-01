I franska Pyrenéerna är vanliga vintrar redan ett minne blott – snöfattiga skidbackar en dyster syn

Följderna av klimatförändringen går redan att skåda i skidcentren i de franska bergskedjorna, där ostadigt väder och värmeböljor blivit vardagsmat. Och läget kommer antagligen bara att förvärras, befarar glaciärforskare.

Solen skiner och vattnet sorlar i bäcken, nästan som om det var vår.

Skidcentret Grand Tourmalet, som ligger vid byn La Mongie i franska Pyrenéerna, badar i värme. Inget fel med det i sig, förutom att det nu är januari och utförsåkning kräver snö.

Och helst färsk, skön pudersnö och inte slask som det här.

Maxime Bodet jobbar med att övervaka skidcentrets slalombackar. Det grämer honom att majoriteten av skidliftarna är ur bruk, vilket beror på att backarna inte är i säkert skick.

– Det är bara de små hissarna här nära som är i bruk, de som tar en lite högre upp. Så här har det varit redan i ungefär tre veckors tid. De bästa backarna är stängda.

Bildtext Smältvatten forsar ner för sluttningen. Bild: Jari Mäkinen / Yle Melting of ice and snow,klimatförändring,skidcentra,Col du Tourmalet,Pyrenéerna,La Mongie

Enligt Bodet såg landskapet ännu dystrare ut dagen före Yles besök – den lilla mängd snö som kommit under natten har täckt en del av gräs som skymtade fram.

En äldre kollega minns två decennier av vintrar här och säger sig aldrig ha sett något liknande.

Också vintersäsongen 2020–21 var snöfattig, men då räckte snön ändå hela tiden till så att man kunde hålla majoriteten av backarna öppna.

Den här vintern är vädret mer ostadigt. Än är det snöstorm med 20 centimeter nysnö, än stiger temperaturen plötsligt till 15 plusgrader och snön blir till slask för att sedan smälta bort direkt.

– Antagligen gäller det bara att vänja sig vid att vädret är nyckfullt i framtiden, suckar Bodet.

Han konstaterar att han hör till en generation som får konstatera att traditionella vintrar hör till det förflutna.

Bildtext Skidåkare i en av de pister som är öppna. Den ligger längre ner i skidcentret – varken pisterna högre upp eller skidliften som leder dit är i bruk. Bild: Jari Mäkinen / Yle Col du Tourmalet,Pyrenéerna,La Mongie,utförsåkning,skidbackar,skidcentra

Brist på snö överallt

Enligt uppgifter från den 15 januari såg skidläget i Frankrike bäst ut i Alperna, där totalt 107 skidcenter höll öppet. I många av dem var ändå flera av backarna stängda.

Bara 33 skidcenter har emellertid tvingats stänga helt.

I Pyrenéerna har 15 skidcenter lyckats hålla öppet med åtminstone ett par backar i bruk, medan 20 center lagt lapp på luckan i väntan på bättre tider.

Bildtext Vägen upp på berget ser ut som den vanligtvis gör i april. I vanliga fall ligger ett tjockt snötäcke över nejden så här års. Bild: Jari Mäkinen / Yle La Mongie,Pyrenéerna,snö,klimatförändring,vår

Också i Grand Tourmalet skulle vi i vanliga fall befinna oss mitt i högsäsongen i mitten av januari, men nu håller del av hotellen och restaurangerna stängt.

Även företagen som hyr ut skidutrustning har anpassat sig. De har nu inkluderat fatbikes i sitt vinterutbud, eftersom terrängen lämpar sig bättre för cykling än för utförsåkning.

Väderleksrapporten för de kommande veckorna ingjuter ändå lite hopp. Det utlovas svalare väder och under veckoslutet kom det redan lite snö. Man kommer också att kunna ta i bruk snökanonerna igen om och när nattemperaturerna sjunker tillräckligt lågt ner.

Bildtext Förbryllade turister blickar ut mot de snöfattiga backarna. Bild: Jari Mäkinen / Yle La Mongie,Pyrenéerna,skidcentra,skidbackar,Col du Tourmalet

Svajighet det nya normala

Medan problemet just nu är bristen på snö var läget ungefär det motsatta i fjol – med nästan alltför stora snömängder.

Till exempel skidcentret Font-Romeu nära Andorra har i år fått så lite som 16 centimeter snö, medan motsvarande siffra i fjol var 156 centimeter.

De senaste årens rekord härstammar från säsongen 2013–14 – då uppgick den totala snömängden i 1 100 centimeter.

I det stora hela är trenden ändå nedåtgående. Ännu på 1960-talet var det normalt med 300 centimeter snö per vinter, men nu är det sällsynt. Snön minskar allt mer för varje år som går.

Om den globala medeltemperaturen stiger med 1,5 grader kommer 49 procent av glaciärerna att smälta innan år 2100 ― Etienne Berthier, glaciärforskare

Etienne Berthier studerar glaciärer med hjälp av satellitbilder vid LEGOS-laboratoriet i anknytning till OMP-observatoriet i Toulouse.

Förra veckan publicerade Berthier tillsammans med sina kollegor en studie i den vetenskapliga tidskriften Science – en studie enligt vilken världens glaciärer smälter oväntat snabbt.

– Om den globala medeltemperaturen stiger med 1,5 grader, kommer 49 procent av glaciärerna att smälta innan år 2100. Stiger medeltemperaturen med 4 grader försvinner 80 procent av glaciärerna, säger Berthier till Yle.

Bildtext I sitt arbetsrum är forskaren Etienne Berthier omgiven av glaciärbilder. Bild: Jari Mäkinen / Yle glaciärer,klimatförändring,Smeltning av glaciärer,satellitfotografering och -filmning,Centre national de la recherche scientifique,Observatoire Midi-Pyrénées

Han är orolig inte bara över de stigande havsnivåerna som den smältande isen orsakar, utan också för det faktum att särskilt bergsglaciärerna haft en viktig funktion som kan liknas vid vattentorn.

– Under vintern lagrar de stora mängder vatten, som sedan frigörs så småningom under sommaren. Särskilt under varma perioder är issmältningen kraftig, vilket gör att vi får vatten exakt då vi behöver det som mest.

1 min Forskare Etienne Berthier bävar för glaciärernas framtid. - Spela upp på Arenan

Glaciärer spelar alltså en viktig roll för ekosystemen, eftersom de har en stabiliserande effekt på vattenbalansen.

Förutom i Pyrenéerna är mindre glaciärer av den här typen viktiga såväl i Alperna som i Anderna i Sydamerika.

– Om tjugo år har vi inga glaciärer kvar i Pyrenéerna. Det har också en inverkan på landskapet, turismen och det traditionella näringslivet, säger Berthier.

År 1850 fanns det ännu 52 glaciärer i Pyrenéerna, med en gemensam yta på 2 060 hektar. I dag finns bara 19 av glaciärerna kvar, med en yta på mindre än 240 hektar totalt.

Bildtext En ytterst snöfattig bergstopp nära byn La Mongie. Bild: Jari Mäkinen / Yle La Mongie,Pyrenéerna,snö,klimatförändring,bergstopp

Går glaciärerna att skydda?

Enligt Berthier kan man till en del skydda glaciärerna. Det är möjligt dels genom att täcka över dem med ett isolerande lager som reflekterar solens strålning, dels genom att tillverka konstgjord snö med snökanoner när vädret är lämpligt.

Sådana insatser är ändå både dyra och invecklade, och lämpar sig enbart för mindre glaciärer. Dessutom skulle åtgärderna sannolikt bara fördröja den pågående utvecklingen, inte stoppa den.

Och ifall klimatet börjar värmas upp fortare, i sådan takt att den globala medeltemperaturen stiger med fyra grader, då har vi om några tiotals år bara de allra största och högst belägna glaciärerna kvar – och även de kommer att ha minskat drastiskt i storlek.

Endast ungefär en procent av glaciärmassan skulle då finnas kvar.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel ”Nuorelle lasketteluvalvoja Maximelle perinteiset talvet ovat jo pelkkää historiaa – Pyreneiden laskettelurinteet ovat surullista katsottavaa” skriven av Jari Mäkinen. Översättningen är gjord av Sarah Lönnqvist.