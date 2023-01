Klubbscenen i Helsingfors på 1980-talet, Marco Luponeros nära döden-upplevelse och The Hellacopters familjepussel – här är era favoritavsnitt i Grönroos garage

Bland favoriterna också norska sammetsrösten Karstein Volle, musikern och X3M-profilen Walt Miguel och svenska fenomenet First Aid Kit

En ny säsong av musikpodden Grönroos garage har kört igång i januari med bland annat Iron Maiden-snack och intervju med svenska Peter Tägtgren i PAIN. Men det finns ju en hel massa avsnitt från ett år tillbaka som du fortfarande kan ta del av – alla avsnitt av Grönroos garage finns ett helt år på Yle Arenan. Därför listar vi nu här några av de mest lyssnade avsnitten av Grönroos garage från ifjol – lyssna och njut!

Helsingfors klubbscen 1984: Nattens barn Mari och Charlotta var futurister och punkare bland gother och synthpoppare 57:00

Helsingfors var en bister och våldsam stad på åttiotalet. Men en mängd alternativa unga ville bryta sig loss och började ordna egna klubbar för futurister och gother. Du kände igen dem på svart klädsel, kajal, androgyn look för killarna och mentalt suktade de efter 1920-talets Berlin.

Mari Koli är idag förlagschef på Schildts & Söderströms förlag, men i tonåren jobbade hon med väninnan Charlotta Boucht (sedermera fotograf) i Lepakkos garderbob. Mari sällskapade också med Panda Nikander i bandet Musta Paraati så de hängde i scenens coolaste kretsar.

Charlotta Boucht och Mari Koli på 80-talet.

The Hellacopters: "Det är klart att det är ett jävla pusslande för många i bandet" 56:57

1996 träffade Lasse The Hellacopters på Tavastia när de släppt debutskivan Supershitty to the max!. Sedan dess har de hunnit skapa en hel scen, bli folkliga i Sverige, de har splittrats och återförenats och en medlem är död. Nu är de tillbaka med besked, men logistiken är helt annan idag.

Trummisen Robban Eriksson och pianisten Anders “Boba Fett” Lindström säger att det är ett pussel att få ihop bandträningar med så många medlemmars olika tidtabeller: barn som ska hämtas från dagis och annat vuxentjafs. Därför är det lättare att åka nånstans bort där bandet får jobba ostört.

Marco Luponero: Den egna nära döden-upplevelsen och sjuka artister 57:00

Mångsysslaren Marco Luponero är aktuell med karriärens första soloskiva. På tacklistan finns Haartmans sjukhus - plötsliga blodproppar i lungorna kunde ha tagit hans liv ifjol. I Grönroos garage diskuterar Lasse och Marco i bastun olika krämpor, sjukdomar, mentala problem och funktionsvariationer bland kända musiker.

Sammetsrösten Karstein Volle älskar både hardcore och Roy Orbison 56:53

En magisk röst och musik som en Kaurismäki- eller Tarantino-film. Så kan man beskriva norrmannen Karstein Volle som bor i östra Helsingfors. Gillar du både Chris Isaak, Sonic Youth och minimalistisk rautalanka med maskinkomp ska du lyssna på hans band Karstein Volle & The Telomeres.

Tidigare spelade han i hardcore-band, men han tröttnade och började använda sin unika röst till mer experimentell och svårplacerad och lugnare musik. “Jag älskar hardcore, men efter ett tag blir det ett block av ljud”, säger han.

Karstein Volle

“Jag kände alltid att jag såg annorlunda ut i Jakobstad” - Walt Miguels nya raprock-låt handlar om glåporden och småstadsverklig 56:57

Walt är bekant för många som programvärd i X3M:s Supernova men han har före det spelat i band och gjort musik i många år hemma i Jakobstad. Producerande har legat i fokus men nu skulle han vilja bli bättre på att spela bas. Han har rötterna i rocken och är trött på finska hiphoppens generiska club bangers utan organiskt sound där allt kopieras från USA.

Walt Miguel är programledare för Supernova i Yle X3M.

First Aid Kit: “Gud vilken rolig fråga!” 56:58

Klara och Johanna i First Aid Kit har hört de flesta frågor i intervjuer, men Lasse lyckas överraska dem med en fråga de aldrig ställts förut. Femte plattan Palomino är ute nu och systrarna berättar om varför de hatar att göra Tik Tok-videor och annat trams som de förutsätts göra.

Johanna berättar också hur hon tänker lösa ekvationen med turnéer och en tvåårig dotter. Allt du inte visste att du ville veta om First Aid Kit och nya skivan i Grönroos garage!

Är din fru grannskapets bästa basist? Har du en kompis som är nästa Adele?

Vi är ständigt på jakt efter intressanta musiker och artister. Båda lokala garageband och framgångsrika internationella artister ryms in under Grönroos rockparaply.

Vem skulle du vilja höra i garaget och vem borde Lasse intervjua? Tipstelefonen nås på lasse.gronroos@yle.fi Skriv gärna varför du skulle vija höra just det bandet eller artisten och vad hen har betytt för dig.