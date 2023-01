Zaluzjnyjs önskelista – här är pansarbjässarna som kan hjälpa Ukraina i kriget mot Ryssland

Ukrainas militär har önskat sig moderna stridsvagnar från västländerna för att kunna stå emot och fösa tillbaka det ryska anfallet. Vi går igenom vilka fordon det kan tänkas handla om.

”Jag vet att jag kan besegra den här fienden. Men jag behöver resurser. Jag behöver 300 stridsvagnar, 600–700 pansarskyttefordon, 500 haubitsar.”

Citatet passar perfekt i en actionrulle, men i själva verket är det en riktig person som har yttrat orden. Det var Ukrainas överbefälhavare, general Valerij Zaluzjnyj, som lade fram sin önskelista inför jul.

Zaluzjnyjs lista var ett rop på hjälp, en bön till västländerna. Samtidigt var det en stöddig försäkran, som tagen ur en Beatlesklassiker:

”I get by with a little help from my friends – jag klarar mig med lite hjälp av mina vänner.”

Här går vi igenom de fordon som kan bräcka det ryska anfallet. Det ska påpekas att det finns många olika varianter av varje fordon, och vilka som skickas till Ukraina - om de överhuvudtaget skickas - är oklart.

De berömda Leoparderna, ibland beskrivna som världens bästa stridsvagn, känner du kanske redan till så vi tar dem till sist.

M1 Abrams

Bildtext M1 Abrams under en internationell tävling mellan pansarbataljoner i Grafenwöhr i Tyskland 2016. Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press stridsvagnar,pansarfordon,M1 Abrams

Det som Ukraina allra helst vill ha av USA, men som kan bli svårt att få, är USA:s huvudstridsvagn M1 Abrams. Fordonet har använts framgångsrikt i flera konfliktområden.

Den här stridsvagnen har all den senaste teknologin och den sägs kunna skydda manskapet mot alla nuvarande pansarvärnsvapen. Höljet är förstärkt med utarmat uran med en mycket hög densitet. M1 Abrams är bestyckad med en 120 mm slätborrad högtryckskanon från den tyska vapentillverkaren Rheinmetall.

USA vill helst inte skicka M1 Abrams till Ukraina. Som orsaker nämns att det är svårt att lära sig använda fordonen, Ukraina har inte resurser att underhålla dem och de är dyra att tillverka och använda, därför är fordonen inte gynnsamma för Ukraina på lång sikt. Men det finns ett aber. Tyskland tros vara redo att låta Leopard 2-stridsvagnar delta i kriget om USA går med på att skicka M1 Abrams-fordon.

Challenger 2

Bildtext En Challenger 2-stridsvagn under en övning i Lettland 2018. Bild: EPA-EFE stridsvagnar,Challenger 2,pansarfordon

Storbritannien meddelade nyligen att 14 stycken Challenger 2-stridsvagnar ska skickas till Ukraina. Det här tros kunna få fler länder att avvara av sina egna stridsvagnar.

Challenger 2 ska vara effektiv i strider mot andra stridsvagnar. Fordonet har ett starkt hölje av Chobhampansar, utvecklat i Storbritannien, och det ger fordonets fyra man starka besättning ett gott skydd. Mycket tungt fordon, med ett extra pansarskydd kan den här stridsvagnen väga över 70 ton. Challenger 2:s huvudvapen är en 120 mm L30A1 räfflad kanon, specifikt utformad för att passa vagnen.

Tyvärr har den här stridsvagnen en motor som inte kan mäta sig med sina värsta rivaler i västländerna och den har en förhållandevis låg topphastighet på bara 60 kilometer på slät mark. Men den har en fördel som kan vara mycket viktig i Ukraina – Challenger 2 är känd som en hållbar stridsvagn med pålitliga mekaniska delar.

AMX-10 RC

Bildtext AMX-10 RC-stridsvagn under en uppvisning i Frankrike sommaren 2021. Bild: NICOLAS MESSYASZ/SIPA/Shutterstock/All Over Press stridsvagnar,militärfordon,pansarfordon,AMX-10 RC

Roues-Canon, eller Kanon på hjul, som fransmännen kallar det här fordonet. Frankrike uppger att landet skickar några av dessa till Ukraina senast i början av mars. Den har varit i bruk sedan tidigt 80-tal, och just nu håller den franska militären på att fasa ut den.

Fordonet beskrivs som en bepansrad spaningsbil, eller en så kallad lätt stridsvagn. Vagnen används främst i rekognoseringsuppdrag och för att hjälpa andra vapenslag att rycka fram. I förhållande till sina pansarsystrar är dess vikt förhållandevis obetydlig, blott 22 ton med fullständig utrustning. AMX 10-RC tar en besättning på fyra personer och den har en 105 mm GIAT F2 räfflad kanon. AMX 10-RC uppges vara effektiv i strid mot andra stridsvagnar.

T-72

Bildtext Ukraina har redan T-72 i bruk. Bild: EPA-EFE/OLEG PETRASYUK T-72,stridsvagnar

T-72 är ursprungligen utvecklad som en billig men pålitlig stridsvagn för den sovjetiska militären, sedermera exporterad till tiotals länder och tillverkad på licens i bland annat Tjeckoslovakien och Jugoslavien. De exporterade varianterna är vanligen av en lite nedbantad modell jämfört med de ryska. Ukrainska militären har redan T-72, så modellen är bekant för dem.

T-72 må vara en gammal modell, men de som produceras i dag är kraftigt uppdaterade jämfört med den ursprungliga versionen. Huvudvapnet är en 125 mm slätborrad 2A46-kanon. Åtminstone Marocko och Polen uppger att de redan har skickat T-72:or till Ukraina. Finland har tidigare använt T-72, men de har tagits ur bruk.

Stryker

Bildtext Stryker under en övning i Japan 2016. Bild: Keizo Mori/UPI/Shutterstock/All Over Press Stryker (Vehicle),USA:s armé

USA förväntas skicka närmare 100 Stryker-fordon till Ukraina. Stryker är ett bepansrat stridsfordon på åtta hjul – om föraren vill, så kan hen koppla på åttahjulsdrift. Fordonet rymmer elva personer, inklusive en besättning på två personer, och ses i första hand som ett transportfordon för manskap. Stryker är inte tänkt som ett fordon man för till frontlinjen.

Fordonet har en topphastighet på nästan 100 km/h. Den är bestyckad med en 30 mm automatkanon, och den kan också ha kulspruta och granatkastare. Stryker är smidigare och drar mindre bränsle än Bradley, ett annat fordon som USA skickar till Ukraina.

Fordonet tillverkas i Kanada för USA:s militär. Fordonsfamiljen togs i bruk 2002 och har uppgraderats flera gånger sedan dess.

Bradley

Bildtext En Bradley under en övning i Idaho, USA. Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press M2/M3 Bradley,stridsvagnar,militärfordon

”Tankdödaren” Bradley har fått sitt smeknamn tack vare sin automatkanon, en 25 mm M242 Bushmaster som kan avfyra flera olika sorters ammunition mot bepansrade fordon och byggnader. Vapnet användes framgångsrikt mot stridsvagnar under Gulfkriget, men en hel del har hänt sedan dess. Nya stridsfordon ofta är starkare byggda nuförtiden.

Likt Stryker är också Bradley i första hand ett transportfordon för manskap. Den stora skillnaden är att Bradley går på larvfötter och är således bättre i svår terräng. Fordonet kan transportera nio personer, varav tre hör till fordonets besättning.

USA har redan meddelat att landet skickar 50 Bradley-fordon till Ukraina.

Cougar MRAP

Bildtext Cougar MRAP, här är det militären i Rumäinen som visar upp ett exemplar under en parad år 2013. Bild: Mihai Popa / Alamy/All Over Press Cougar

USA skickar 37 Cougar-transportfordon till Ukraina. Beteckningen MRAP betyder att fordonet har specialskydd mot minor och ska klara av att skydda personer och materiel. Har bland annat en V-formad bottenplatta för att minska risken för skador. Tillverkas i olika storleksklasser med både fyra och sex hjul.

HMMWV, ”Humvee”

Bildtext HMMWV står för High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Ukraina har redan flera av dessa sedan tidigare. Bild: APFootage / Alamy/All Over Press Humvee

Fyrhjulsdriven terrängbil för lätta transporter av personer eller materiel. USA har redan skickat hundratals av dessa till Ukraina. Ursprungligen var Humveen inte bepansrad, men de nyare modellerna har pansarskydd.

M113

Bildtext Det ser nästan ut som en miniatyrversion av en Sandcrawler som används av jawafolket i Star wars, men det är en M113. Bild: EyePress News/Shutterstock/All Over Press M113 armored personnel carrier

Splitterskyddat trupptransportfordon, tillverkat i USA. Kan ta upp till 17 personer, kallas ibland skämtsamt för ”stridstaxi”. Användes redan i Vietnamkriget. Anses inte ge något särskilt gott skydd mot minor, men är däremot smidig att transportera trupper med, speciellt om man inte förväntar sig tung beskjutning. Används redan i Ukraina, så de ukrainska trupperna vet hur fordonet ska köras och skötas.

M113 är ett gammalt fordon som inte tillverkas längre. Bland andra USA och Israel uppger att de håller på att fasa ut sina M113-fordon och ersätta dem med modernare alternativ. Åtminstone Litauen har skickat 50 av sina M113 till Ukraina, och USA uppges ha skickat åtminstone 200 stycken.

Sisu XA-180/185

Bildtext Soldater från Björneborgs brigad visar hur man manövrerar en Pasi under en övning i juli 2022. Bild: APFootage / Alamy/All Over Press Sisu XA-180

Inget har bekräftats med säkerhet, men det uppges redan finnas av dessa finsktillverkade trupptransportfordon i Ukraina.

Går ofta under smeknamnet ”Pasi”, som står för PAnssari SIsu. Sisu XA-180, eller varianten med suffixet 185, har använts i internationella uppdrag förr, bland annat i Afghanistan, Irak och Kosovo. En del FN-trupper använder det här fordonet. XA-180 har amfibiekapacitet, kan alltså också köras i vatten. Tar max 20 personer.

Leopard 2

Bildtext En tysk Leopard 2 under en övning i Münster 2022. Bild: EPA-EFE/Tyska försvarsministeriet Leopard 2,stridsvagnar

Tysklands huvudstridsvagn Leopard 2 är en testvinnare, flera gånger om. Redan i slutet av 1980-talet testades stridsvagnar och Leopard 2 tog hem spelet. Sedan dess har vagnen flera gånger vunnit tävlingar där stridsvagnar ställts mot varandra och utmanats i stridsfärdigheter. Leopard 2 används av åtminstone 16 olika länder. Till exempel Finland har kring 240 av dessa, vilket utgör över en tredjedel av de finska stridsvagnarna.

I Leopard 2 samsas avancerad teknologi med starkt kompositpansar. Pansardelarna uppges vara lätta att reparera om de skadas i strid. Pansarhöljet lär likna Chobhampansarn som används i Challenger 2, men exakt hur pansarhöljet är konstruerat hålls hemligt av fabriken. Överlag innehåller leoparden hemlig teknik som tyskarna helst inte låter ryssarna komma över, därför funderar Tyskland på om landet vill tillåta att vagnen skickas till Ukraina.

Tyskland och USA började utveckla Leopard 2 tillsammans på 1970-talet, men samarbetet avbröts. Lite samarbetsvilja finns ändå kvar, eftersom Leopard 2 och amerikanska M1 Abrams har många liknande delar som kan användas som reservdelar åt varandra. Leopard 2 har bland annat en likadan 120 mm slätborrad högtryckskanon från Rheinmetall som M1 Abrams har.

Det här var en lista över de mer kända pansarfordonen som västerländska länder funderar på att skicka, eller har skicat, till Ukraina. Det finns fler fordon som också är aktuella.